Doctor de Broward arrestado por casi una docena de cargos de pornografía infantil

Un médico de Broward fue arrestado el jueves por casi una docena de cargos de pornografía infantil.

David Rerko, de 61 años, fue acusado de 11 cargos relacionados posesión de material de abuso sexual infantil.

Rerko trabajaba como nestesiólogo en Broward Health Medical Center.

Broward Health Medical Center mandó el siguiente comunicado a Telemundo 51 sobre el arresto de Rerko:

“Estamos consternados de saber que un anestesiólogo que había sido proporcionado a nuestro sistema por un contratista externo fue arrestado. Al conocer la naturaleza de los cargos, notificamos de inmediato a su empleador para que los privilegios del médico fueran revocados y no se le permitirá ingresar a ninguna de nuestras propiedades. A medida que continúa la investigación, estamos cooperando plenamente con la Oficina del Sheriff de Broward y agradecemos a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y por su incansable compromiso de proteger a nuestra comunidad”.

A Rerko se le permitirá fianza siempre que use un monitor GPS, no tenga contacto con menores, no tenga dispositivos con acceso a Internet y entregue su pasaporte.