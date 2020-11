Distrito 37 sigue sin resultado final

¿Por qué un candidato para un escaño en el senado estatal no hace campaña, no recauda fondos, y no tiene una plataforma? Las respuesta puede llevarnos a una táctica utilizada desde hace un tiempo en la política: la del candidato fantasma. Y según los representantes de un candidato que aún lucha por mantener su escaño esta táctica afecto su contienda.

Según los récords que obtuvimos aquí los dos candidatos calificaron al mismo día y obtuvieron un préstamo por la misma cantidad, la táctica de candidato fantasma es considerada inescrupulosa y solo ilegal si el candidato falsificó información en los documentos al inscribirse como candidato.

Mientras continúa el recuento de los votos en el escaño 37 del senado estatal se aviva el misterio de quien es el tercer candidato, mientras poco más de 30 votos separan por ahora al demócrata José Javier Rodriguez y a la Republicana Ileana García, el tercer candidato, Alex Rodríguez consiguió el 3 por ciento de la votación.

Christian Ulvert, asesor de campaña de Jose Javier Rodríguez: “pusieron un candidato fantasma, un candidato fantasma que también financiaron no se sorprende que haya sacado más de 6 mil votos”.

La publicación Político informa que los mismos comités de acción política financiaron la candidatura de otro tercer candidato en la contienda del distrito 39 del senado entre el demócrata Javier Fernández la republicana Ana Maria Rodriguez. En este caso, el independiente Celso Alfonso de 81 años fue el tercer candidato. Los récords de campana de Alfonso al igual que los de Alex Rodriguez muestran que cada uno obtuvo un préstamo de dos mil dólares a sus cuentas de campana y cada uno realizo solamente un gasto durante toda la campana electoral. Pero según el asesor de la campaña de Jose Javier Rodriguez esto podría haber generado confusión en la boleta.

“Porque los republicanos pusieron este candidato fantasma con el mismo apellido Rodríguez no queda duda que hay votantes aun algunos votantes que tal vez empezaron a llenar la boleta por Alexis Rodríguez con la intención de votar por Jose Javier Rodriguez”, dijo Ulvert.

La campaña de Jose Javier Rodriguez espera que el recuento manual haya boletas a su favor.

Fuimos a la dirección que Alex Rodriguez puso cunado se inscribió como candidato en el departamento de elecciones para iniciar una campaña que nunca fue visible. Una vecina nos dijo que desde hace cinco años que Alex Rodríguez no vive aquí.

Esta tarde hablamos con la asesora de la campana de Ileana García y nos calificó las alegaciones de la campan de José Javier Rodríguez como ridiculez y afirmo que cualquier persona tiene el derecho de postularse.