Discuten medidas tras muerte de niña en la arena

"¿Dónde está tu hermana?"

Fue una de las primeras preguntas que hizo el capitán William Wesolowski al llegar a la escena. El niño, atrapado hasta la cintura en un agujero cavado en la arena, señaló hacia abajo, entre sus piernas. La pequeña había quedado completamente enterrada.

Así lo relató el oficial del Sheriff de Broward, que fue testigo del desesperado intento por rescatar a la niña de 7 años y a su hermano mayor en Lauderdale by the Sea.

Imágenes de vigilancia previas al incidente muestran a un hombre cavando un hoyo, aunque no en el mismo sitio del fatal accidente. Ese agujero donde los niños quedaron atrapados no superaba los 3 pies de ancho.

"He llorado, no he dormido", expresó conmovido el comisionado local Theo Poulopoulos. "Pienso en ellos como si fueran mi propia familia".

Ante el debate sobre si se deben poner socorristas en la playa o prohibir excavar en la arena, algunos residentes se oponen por el costo. Pero Poulopoulos replica: "Estamos hablando de 200 a 400 mil dólares ¿Eso qué es comparado con salvar una vida?"

La familia de Indiana solo quería unas cortas vacaciones en la playa. "Ellas siempre estaba feliz, era muy divertido estar con ella", recordó Chris Sloan, tío de la menor fallecida.

Ahora esperan que la tragedia al menos sirva para crear conciencia y evitar que se repita. "Si simplemente conoce esta historia, ve su foto, ve lo que pasó y evita que alguien cave un agujero lo suficientemente profundo, eso sería suficiente".