Detienen a dos adolescentes en relación a tiroteo en garaje del Dadeland Mall

La policía de Miami-Dade arrestó y acusó a otros dos adolescentes en relación al tiroteo que tuvo lugar dentro de un estacionamiento del Dadeland Mall, localizado en el suroeste de Miami-Dade.

Evan y Ernest Flowers, ambos de 18 años, fueron acusados de intento de asesinato en segundo grado y agresión agravada con un arma mortal.

Inicialmente, dos personas fueron detenidas después del incidente, pero solo Alex Bryant Jr., de 18 años, fue acusado de intento de asesinato en segundo grado y agresión agravada con un arma mortal.

Funcionarios de la policía de Miami-Dade dijeron que el tiroteo ocurrió en un garaje cerca del food court del centro comercial alrededor de las 9:30 p.m.

Un testigo dijo que vio a hombres involucrarse en un altercado, lo que finalmente condujo al tiroteo. La policía dijo que la víctima recibió un disparo en la pierna y fue llevada a un hospital cercano en condición estable.

Oficiales de la policía de Miami-Dade identificó a la víctima como Shakamarley Walker, de 28 años.

“Esto parece ser un altercado entre cuatro o cinco personas que sucedió en el establecimiento comercial, no tiene nada que ver con el centro comercial, no hubo ningún tipo de actividad delictiva que estuviera ocurriendo hacia el centro comercial, no hubo robo, no no hubo ningún tipo de tiroteo hacia ninguno de los clientes, simplemente sucedió en la propiedad del centro comercial", dijo el portavoz de la policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta.

Un vehículo involucrado en el tiroteo huyó de la escena, pero los oficiales lo vieron poco tiempo después y comenzó una persecución policial.

La persecución terminó cuando el vehículo se estrelló contra un poste cerca de la 147th Avenue y la 216th Street del suroeste de Miami-Dade, dijo la policía.