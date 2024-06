Desfibriladores disponibles en canchas de pickleball después de la muerte repentina del jugador

Después de una tragedia el verano pasado, se ha impulsado llevar dispositivos que salvan vidas a los parques del condado de Martin. Ahora sabemos que los desfibriladores externos automáticos (DEA) estarán disponibles en las próximas semanas.

Lo que sucedió en las canchas de pickleball en Halpatiokee Park en Stuart el pasado mes de julio sacudió a Candace Cooney.

"Desafortunadamente falleció aquí mismo en la cancha frente a otros 50 jugadores de pickleball", dijo Cooney.

Ella estaba allí cuando Sam Hopkins, de 56 años, se desplomó.

Los jugadores llamaron a una ambulancia y se apresuraron a realizarle reanimación cardiopulmonar, pero Hopkins murió.

Después de la tragedia, más de 120 jugadores de pickleball recaudaron suficiente dinero para comprar tres DEA y alguien se encargó de llevarlos al parque todos los días.

"Para nosotros era importante que ese no fuera el final", dijo Cooney. "Nunca sabremos si eso habría ayudado a Sam o no, pero no queríamos encontrarnos en esa posición otra vez".

Dado que los jugadores eran responsables de traer los DEA, no estaban disponibles todo el tiempo, por lo que Cooney y otros comenzaron a pedir a los comisionados del condado que los colocaran en los parques de forma permanente.

"Pensamos que sería una obviedad", dijo Cooney. "Hemos tenido una situación desafortunada y tenemos que hacer algo ahora".

Después de meses de diálogo, los DEA ya están en camino.

"Sabemos que cuando utilizamos RCP junto con un DEA dentro del primer minuto o dos, las posibilidades de supervivencia de la persona aumentan considerablemente", dijo el subjefe Rodney Robertson del Cuerpo de Bomberos del Condado de Martin.

El Cuerpo de Bomberos del Condado de Martin supervisará los nuevos dispositivos.

"El condado ha autorizado la compra de unos 40 de ellos", dijo Robertson. "Vamos a colocarlos en varios lugares del condado en diferentes parques. No estarán en todos los parques, sino en parques seleccionados".

Tendrán monitores GPS, para que los socorristas sepan si han sido utilizados o cuando tienen poca batería.

Los dispositivos estarán en estuches para resistir los elementos y se podrán abrir con un código cuando alguien llame al 911.

Cooney se siente aliviada de que se avecine el cambio.

"Tus ojos en este tema es lo que elevó el perfil y realmente comenzó algo, las ruedas giraron y algo sucedió y estoy muy agradecido por eso", dijo Cooney.

Aún se están determinando las ubicaciones exactas de los DEA dentro de los parques. El Cuerpo de Bomberos del Condado de Martin planea implementarlos en las próximas semanas.