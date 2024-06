DeSantis legaliza la matanza de osos negros bajo ciertas circunstancias

El gobernador Ron DeSantis firmó el viernes una medida controvertida que reforzará los argumentos de autodefensa para las personas que maten osos en su propiedad.

La oficina de DeSantis anunció esa noche que había firmado 14 proyectos de ley de la sesión legislativa de este año y vetado tres, incluyendo uno que habría impedido a los conductores mantener una velocidad constante en los carriles izquierdos de las autopistas.

La medida sobre los osos (HB 87) establece una defensa legal para quienes disparen a los osos en defensa propia o de su propiedad. Sin embargo, dado que la caza de osos es un tema controvertido en Florida, los opositores al proyecto afirman que esto podría aumentar las muertes de estos animales, antes en peligro. Los críticos del proyecto están considerando emprender acciones legales para detener la ley, que entrará en vigor el 1 de julio.

Según la nueva ley, quienes disparen a los osos deberán notificar a la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida en un plazo de 24 horas. También se les prohibirá poseer o vender los cadáveres de los animales.

Las personas que provoquen o atraigan a los osos no gozarán de inmunidad legal.

La ley actual prohíbe poseer, herir o disparar a los osos, aunque permite medios no letales para ahuyentarlos si están en la propiedad o rebuscando en la basura.

Proyectos de ley similares fueron presentados en años anteriores sin éxito. Este año, la propuesta patrocinada por el representante Jason Shoaf y el senador Corey Simon ganó apoyo después de que el alguacil del condado de Franklin, A.J. Smith, señalara que su comunidad rural estaba siendo "inundada e invadida por la población de osos".

El proyecto fue apodado en redes sociales como el “cocaine bear bill” después de que Shoaf comentara que los floridanos tienen derecho a protegerse de los osos "en crack". "Derriban tu puerta y están de pie en tu sala gruñendo y destrozando tu casa", dijo durante una reunión del comité.

Sierra Club Florida calificó esa declaración como una "mentira descarada" y argumentó que el proyecto de ley usurpa la autoridad constitucional de la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre.

El Senado aprobó el proyecto por 24-12 votos, mientras que la Cámara lo aprobó por 83-28.

La Representante Allison Tant dijo que los osos amenazan el ganado de su distrito, que incluye los condados rurales de Madison y Jefferson. "Tenemos basureros a prueba de osos", explicó Tant, y mencionó que las tapas no siempre se aseguran correctamente después de recoger la basura, atrayendo a los osos repetidamente.

Los defensores de los animales argumentaron que el proyecto de ley podría crear una "temporada de caza" para los osos. Kate MacFall, directora estatal de la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos, afirmó que la ley plantea riesgos para la seguridad pública y socava la gestión responsable de la vida silvestre, y que la organización explorará opciones para proteger a los osos de Florida.

A medida que la población del estado crece, también aumentan los conflictos entre humanos y osos. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre sacrificó una media de 38 osos al año entre 2009 y 2018 debido a riesgos para la seguridad pública, principalmente por osos en busca de basura u otros alimentos.

Los opositores dijeron que el estado y las comunidades deberían centrarse en asegurar la basura para no atraer a los osos. El programa BearWise de la comisión sugiere medidas como no alimentar a los osos, limpiar parrillas, hacer la basura menos accesible, retirar comederos de pájaros cuando los osos están activos y no dejar comida para mascotas fuera.