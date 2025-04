Un arrestado tras robo de lujoso Rolls Royce frente a condominio de Miami

Un hombre fue arrestado por presuntamente robar un Rolls Royce en un vecindario de Miami este domingo, según dijo la policía.

Jonathan Sánchez, propietario del auto dijo estar molesto luego que su costoso Rolls Royce, valorado en más de $400,000, fuera robado justo frente a su condominio de lujo la mañana del domingo.

“Me dicen, alguien robó su carro yo digo: ¿cómo así que alguien robó mi carro?”, relata Sánchez.

“Yo llamé a la policía, la policía llegó y yo llamé a Rolls Royce (…) ellos dieron los datos del carro a la policía y la policía simplemente me dio una tarjeta diciendo que un detective va a estar en contacto con usted. Yo le dije: yo sé dónde está el carro”, cuenta el dueño del vehículo.

Con la frustración a flor de piel, Jonathan decidió tomar acción por sí mismo.

“Yo me fui con mi amigo a buscar el carro entre media hora más o menos por todo Little Haiti, yo llamé a Rolls Royce otra vez, me dijeron que estaba en una gasolinera, pasamos por la gasolinera y el carro vuelto todo una nada".

La mañana del robo, Sánchez dijo que iba al hospital y trasladó el auto a la zona de valet parking de su edificio Paraiso Bayviews en Wdgewater, fue a buscar algo, y enseguida el personal del valet le avisó del robo.

“Se ve que alguien que vive en la calle se metió en el carro y se fue y yo dije ¿cómo va a dejar que eso pase?”, relató.

Sánchez compartió una foto de vigilancia que muestra al hombre que presuntamente robó el vehículo-

Finalmente, Sánchez y la policía ubicaron el coche en una gasolinera en la 7.ª avenida del noroeste y la calle 54, de Miami.

Una foto muestra al sospechoso siendo arrestado por agentes. El carro de lujo mostraba evidentes daños en la parte delantera.

“El frente chocado, todas las puertas abiertas, quitaron muchas cosas de adentro del carro”, contó el dueño.

Sánchez afirma que paga mucho para vivir en el lujoso edificio y dice que esto no debió haber pasado.

“Obviamente nada peor pasó, pero estoy disgustado (...) con la ciudad, con el edificio y con el sistema que ellos tienen (…) sobre todo para los carros exóticos “

La victima dijo que el costo de los daños que sufrió el carro estaría estimado en unos 150 mil dólares.

La policía de Miami confirmó “inmovilizaron el vehículo en un lugar donde se encontraba y se arrestó a un sospechoso”.

Telemundo 51 contactó al edificio Paraiso Bay, pero no ha obtenido respuesta.