DeSantis defiende decisión de no ordenar vacunas de COVID-19 para niños

Este lunes, el gobernador de Florida defendió su decisión de que el Estado no ordenara con anticipación las vacunas para los niños a partir de los seis meses de edad. Sin embargo, dijo que esta decisión no implicaba prohibir las vacunas.

En varios estados del país y Washington DC comenzó la vacunación contra el COVID-19 de los niños de 6 meses a 5 años.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Pero en la Florida “No la tenemos todavía”.

Florida no ordenó con anterioridad las vacunas pediátricas a través del programa federal. El gobernador sostiene que no hay evidencia de que sean necesarias o efectivas para estos niños.

“No lo hicimos. No recomendamos el uso para esos niños a partir de 6 meses. No vamos a tener ningún programa para eso. Pero no lo prohibimos. No tenemos la autoridad para hacer eso”, dijo DeSantis.

El Dr. Fabián Sandoval, quien participó en estudios clínicos infantiles, dice:

“Se han vacunado 4500 niños a través del país, y en nuestra institución hemos vacunado a 43. y ninguno ha tenido efecto adverso alguno”.

Ahora, serán las instituciones de salud quienes deberán ordenar las vacunas suministradas por el programa federal.

Y no es de extrañar que ante tamaña controversia, según una encuesta de la fundación Káiser, 4 de 10 padres tienen dudas.

Pero los expertos insisten en que no es a la vacuna a la que hay que tenerle miedo.

“Han fallecido más de 440 niños en Estados Unidos por el coronavirus. Lo que aún no sabemos es cuál va a ser la secuela a largo plazo o el Covid prolongado que los niños puedan tener”, dice la Dra. Garcés.

A la fecha de hoy, ninguna de las instituciones de salud del sur de Florida, ni tampoco los consultorios pediátricos, tienen esas vacunas para los niños a partir de los seis meses.