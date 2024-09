Deportan a Honduras hombre acusado de accidente fatal que esperaba juicio en Miami

Tres familias del sur de Florida están destrozadas luego de que el chofer y presunto responsable de un accidente automovilístico ocurrido en 2022 donde perdieron la vida tres de sus seres queridos fuera deportado a Honduras mientras esperaba su juicio.

Ahora las familias quieren respuestas para que el caso no quede impune. En la corte de Miami-Dade, este jueves las tres familias salieron desconsoladas de una audiencia.

“Tres criaturas que en realidad no tenían nada de culpa”, dice Norma Vega, abuela de dos de las víctimas, quien además dijo: “quiero justicia, solamente justicia, que no defiendan la leyes a los criminales, no más, no más dolor”.

Perdieron a tres de sus seres queridos en un choque ocurrido en la calle Flagler en el 2022.

Paola Sabillón, su novio Jasón Meza y la prima de este Giselle Reyes eran pasajeros en el auto que Erwin Rommel Zuñiga conducía intoxicado y a 126 millas por hora cuando se estrelló.

Zuñiga, de 28 años fue arrestado y liberado bajo arresto domiciliario en julio, mientras esperaba por su juicio pero nadie se enteró que fue deportado por el servicio de inmigración y aduanas el 6 de septiembre a Honduras.

Helen Castillo, mamá de una de las víctimas, cree que todo se trata de “un error tanto para inmigración. No se notificó lo que estaba pasando, se van a llevar un grillete que tiene un caso abierto aquí”.

La jueza Laura Cruz expresó frustración en la audiencia, al decir que se enteraron cuando estaban agendando el caso para el juicio. “Si las personas que lo estaban cuidando no le avisaron a su abogada”.

No tuvo respuestas para los famliares, aún despues de cuestionar a las abogadas del condado y el departamento de correcciones.

Shanika Graves, abogada del condado, dijo que “lo ocurrido se está investigando, pero tenemos limitaciones legales que no nos permiten responder sus preguntas”, le dijo a la jueza.

La fiscalía por su parte cuestionó como fue que le perdieron la pista al acusado quien -según documentos-, fue citado por un oficial de libertad condicional para cambiar la batería de su grillete electónico.

ICE comunicó a Telemundo 51 que la orden de deportación fue firmada por un juez de inmigración mientras que la fiscalía asegura que está trabajando con el gobierno federal para extraditar al acusado de Honduras, donde la presidenta ha decidido suspender el tratado de extradición con Estados Unidos por lo quehora las familias han perdido confianza en el proceso.

“En Honduras el problema es que hay mucha corrupción”, admite Helen Castillo, madre de una de las víctimas. “Yo lo único que pido es justicia, es lo único que pido”.

La familia preguntó como piensan encontrar al acusado en Honduras. La jueza dijo que va a esperar los resultados de la investigación.

Este caso regresa a la corte el 19 de noviembre. Por su parte la fiscalía dijo que este no es el único caso que también están investigando otro en el que un hombre acusado de violar a una menor estaba apunto de ser deportado.