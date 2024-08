Departamento de Salud de Florida notifica de filtración de datos personales

Miles de floridanos, como yo, han recibido una carta, en la que el Departamento de Salud de Florida notifica de una filtración de datos, que no es otra cosa que el robo de información por piratas cibernéticos que han pedido dinero por no publicar datos personales. Pero eso no ocurrirá porque una ley estatal lo prohíbe.

"Ninguna agencia estatal, municipalidad, nadie del gobierno de Florida puede pagar un rescate a los tipos malos, así que ellos entonces amenazan con vender esos datos", dijo Reginald Andre, experto en ciberseguridad.

En su carta, el Departamento de Salud de Florida dice que entre los datos filtrados están nombres, historial médico e información.

Y también agrega que puede registrarse en la página web Kroll Monitoring para un servicio de monitoreo de crédito cubierto por ellos durante un año.

Para eso, necesita un número de membresía único de 9 caracteres que aparece en la carta enviada.

Al crear la cuenta, aparece desde su nombre hasta dirección y pide confirmar email, teléfono, número de seguridad social e incluso detalles específicos de su información financiera como préstamos, lo cual podría implicar que si el Departamento de Salud tenía su número de seguridad social, esa información también pudo haberse filtrado.

"Cualquier persona malintencionada o estafador puede comprar esos números de Seguridad Social y utilizarlos para robar su identidad y robar sus finanzas", advierte Patrice Boffa, experto en ciberseguridad.

El robo de datos ocurrió el 26 de junio. Los piratas cibernéticos habrían accedido a números de seguro social, fechas de nacimiento, resultados de exámenes médicos y otros datos que ahora podrían estar siendo vendidos en la llamada Dark Web, un internet paralelo donde se realizan todo tipos de negocios digitales turbios e ilegales.