Rihanna, embarazada de su tercer bebé: A$AP Rocky lo confirma

NUEVA YORK -- En una edición histórica de la Met Gala con numerosos momentos que generaron noticias, Rihanna y A$AP Rocky una vez más se robaron el espectáculo.

La poderosa pareja está esperando su tercer hijo, reveló A$AP Rocky.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

"Se siente increíble, ya sabes", comentó el rapero, quien este año funge como copresidente de la gala, a los reporteros que lo felicitaron el lunes después de que los medios informaran que la pareja estaba esperando su tercer hijo. "Es hora de mostrarle a la gente lo que estábamos cocinando. Y me alegra que todos estén felices por nosotros, porque definitivamente estamos felices, ¿sabes?"

TMZ informó más temprano el lunes que Rihanna y el rapero estaban esperando su tercer bebé.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Un representante de Rihanna no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

Fotos de la cantante tomadas el lunes mientras caminaba en Nueva York la mostraban con lo que parecía ser un vientre de embarazo.

Rihanna aún no ha caminado por la alfombra de la Met Gala.

"Honestamente, es una bendición", expresó Rocky a AP. "Porque sabes cómo algunas personas en otras situaciones a veces pueden sentir envidia de otras personas. Pero hemos estado viendo amor en su mayoría. Y somos muy receptivos a eso y lo apreciamos, ¿sabes a lo que me refiero? Eso es amor. El amor es amor."

La pareja anunció su embarazo anterior de una manera igualmente estelar, en el Super Bowl de 2023. Rihanna apareció en el escenario para su actuación de medio tiempo y reveló su pancita de embarazada. Su hijo Riot Rose nació más tarde ese año.

El primer hijo de la pareja, RZA, nació en mayo de 2022.

Rocky es uno de los copresidentes de la Met Gala 2025 que este año tiene una temática de moda masculina vinculado a la exposición del museo "Superfine: Tailoring Black Style" ("Superfino: Confeccionando el estilo negro"). Aunque en algún momento su asistencia a la Met Gala estuvo en duda, pues tuvo que pasar por un juicio por cargos de armas de fuego en Los Ángeles. Rocky fue finalmente declarado no culpable a mediados de febrero.

En su juicio, mostró su ojo para la moda. Lució trajes a medida y marcas de lujo durante todo el proceso. Yves Saint Laurent incluso emitió comunicados de prensa dirigiendo la atención a su atuendo de alta moda en la corte. Llevaba un traje de rayas de Saint Laurent para el veredicto.

A$AP Rocky ha colaborado con varios diseñadores y marcas en colecciones de zapatos, gafas de sol y ropa. En diciembre, fue honrado con el Premio al Innovador Cultural en los Premios del Consejo Británico de Moda.

___

Las periodistas de AP Maria Sherman y Mallika Sen contribuyeron a este despacho.