Departamento de elecciones de Doral continúa votación anticipada y analistas estudian el proceso

El número récord de electores que está votando de forma anticipada y la cantidad de boletas por correo pudieran darnos un indicio de lo que se podría esperar en Miami Dade el próximo martes.

Hasta hoy en el condado Miami Dade casi 153 mil republicanos han votado de forma anticipada comparado con poco más de 146 mil demócratas y casi 106 mil independientes.

Mike Hernández, analista politico, dice que “lo que indican los números es que los republicanos si están votando en altos niveles pero los demócratas no. Y si los demócratas quieren ganar la Florida van a tener que subir la participación en Miami Dade que es un condado demócrata”.

Los demócratas tienen una ventaja mucho más amplia en el voto por correo, donde 116 mil votantes republicanos han votado por correo comparado con casi 209 mil demócratas y casi 120 mil independientes.

Pero lo que no indican estos números es por quien están votando. Por ejemplo, el urbanizador Sergio Pino es republicano y en el pasado apoyó y recaudó fondos para las campañas de varios candidatos de su partido. “Toda la vida he votado republicano para una elección presidencial”, pero afirma que esta vez no.

“Definidamente no en esta (elección), esta es totalmente diferente, esto es una elección donde el candidato republicano pone en peligro nuestra democracia”, alerta Pino, quien dice que apoya a Joe Biden por la forma en que Trump se ha desempeñado como presidente.

“Tratar de marginar, tratar de intimidar que la verdad no se sepa ese el presidente Donald Trump y por eso es que para mi es muy importante apoyar a Joe Biden porque Biden no es comunista, no es socialista y lo que este país necesita es uno presidente que nos una de nuevo a todos”.

Preguntamos que efecto puede tener el voto que se aparta de la militancia de partido y los expertos alertan que “históricamente no tienen más del 10% de votantes del otro partido que votan y cruzan para el otro partido y a respaldar a ellos”.

Según una encuesta de NBC News el 55% de los votantes independientes están apoyando a Joe Biden, pero aún así los analistas señalan que los demócratas necesitan más participación por parte de sus propios votantes.

Votación hasta ahora en Miami-Dade

Voto por Correo

Republicanos 116,040

Demócratas 208,803

Independientes 119,835

Votación Temprana

Republicanos 152,964

Demócratas 146,371

Independientes 105,606