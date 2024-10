Denuncian vandalización de busto de José Martí en sede de una organización en Miami

Una organización de cubanos en el exilio denunció la vandalización de la estatua de José Martí que se encuentra en la fachada de su sede en la calle 7 del noroeste, en Miami.

El congresista Carlos Giménez se hizo eco de la denuncia y compartió en su cuenta de X fotos de los daños con el pedestal destruido y el busto en el suelo.

“Condenamos enérgicamente el patético y odioso ataque contra nuestra comunidad cubana en el exilio en Miami. ¡Los responsables de este crimen reprobable deben ser llevados ante la justicia!”, dijo el congresista por Florida.

🚨I FULLY CONDEMN THE PATHETIC, HATEFUL ATTACK AGAINST OUR CUBAN EXILE COMMUNITY IN MIAMI.



THOSE RESPONSIBLE FOR THIS REPREHENSIBLE CRIME MUST BE BROUGHT TO JUSTICE!