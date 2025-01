Demandan a comisionado Joe Carollo por malversación

Dos antiguos empleados de una agencia de la Ciudad de Miami acusan al presidente de la agencia, el comisionado de Miami Joe Carollo, del malgasto y la malversación de fondos públicos.

La demanda se basa en alegatos sobre la agencia que maneja el Parque Bayfront, entidad que encabeza Carollo, quien niega rotundamente todos los alegatos.

José Suárez fue jefe de despacho del Comisionado Carollo por un par de años y recientemente, director ejecutivo del fideicomiso del Parque Bayfront, cargo al cual renunció en diciembre. Hoy dijo que esta renuncia sobrevino luego que no tuviera otra opción después que empezó a cooperar con una investigación interna sobre la agencia.

“Ahí es cuando me comenzaron a aislar. No pude hablar más con el comisionado, no me contestaba las llamadas”, relata José Suárez, quien presentó la demanda contra Joe Carollo.

Investigaban la presencia de medicamentos controlados que Carollo afirma, vinieron de una unidad móvil que estaban tratando de establecer para brindar servicios veterinarios en el parque y que no se hizo nada indebido.

Carollo afirma que la demanda tiene otra intención pues todo viene “de parte del mismo abogado que representa a los dueños de Ball and Chain, es que me quieren presionar para que yo apruebe con la ciudad de Miami millones de dólares para otra demanda más que ellos tienen con la ciudad”.

Los demandantes alegan que en la agencia guardaban el efectivo de los pagos de estacionamiento en el «salón del dinero» (un lugar) de fácil acceso y propenso al robo por parte de los mismos empleados. Ahora los pagos se acortan y solo son con tarjetas.

Jose Canto -quien presentó la demanda en contra de Joe Carollo- fue director de finanzas en el 2024, precisa que “en un mes bueno de parking se recogería con tarjeta de crédito 110 mil dólares ahora imagínate en cash y era un cash que estaba en un cajón que nadie sabía”.

La demanda alega que los fondos del Bayfront Park Management Trust se utilizaron para pagar a los «amigos personales de Carollo contratos jugosos de forma atípica». Y alegan falta de transparencia.

Canto asegura que “no se podían ver los estados financieros porque era para mi misleading”.

“Estos señores quieren convertir en un crimen en Miami ser amigo de Joe Carollo pero sabes que se van a tener que fajar con 3/4 del pueblo que son amigos míos que me quieren”, apuntó el comisionado.

Carollo además señaló que el próximo abril la corte escudará los argumentos en su apelación por el veredicto de la demanda de 63 millones de dólares en su contra y dice estar confiado de que ganará esa apelación.