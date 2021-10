Declaran nulo el juicio contra hombre que presuntamente golpeó a anciano en el metromover de Miami

Hoy dio un giro completamente inesperado el juicio contra el hombre acusado de golpear brutalmente a un adulto mayor en el metromover de Miami, luego de toda la espera tras los violentos hechos ocurridos hace un año este viernes el juicio se declaró "nulo".

Según oficiales de Miami-Dade, el jurado en este caso no logró llegar a un acuerdo y por eso el juez lo declaró nulo. He estado en comunicación con la familia de la víctima y me dicen que esta noticia los tiene decepcionados.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

La espera por la resolución del caso del brutal ataque a un anciano de 74 años en un metromover de Miami tendrá que continuar luego de que el juez lo declaró nulo.

El incidente del presunto agresor, Robert Lee Ribbs, de 62 años, atacando violentamente a Eduardo Fernández en septiembre del 2020 quedó captado en cámara.

La fiscalía estatal de Miami-Dade se refirió a esta decisión en un comunicado diciendo: “nos decepciona que el jurado no haya podido llegar a un veredicto sobre la golpiza de Eduardo Fernández, de 74 años. Sin embargo, estamos felices por la oportunidad de volver a juzgar el caso con un nuevo jurado”.

Está previsto que un nuevo juicio comience el lunes, por lo pronto Ribbs enfrenta cargos por robo a mano armada, agresión agravada y agresión a una persona de 65 años o más.

Mientras tanto Christian Fernández, hijo de la víctima, se pregunta: “Donde está la justicia en realidad porque acá se trata hacer justicia porque puede ser cualquier persona de esta ciudad que se toma el metromover y cualquier loco hace y pega a una persona y puede llegarlo a matar”. El hombre recalca “donde está la justicia … acá estamos para hacer justicia”.

Hace poco conversamos por teléfono con el hijo del señor y dice que su papá está muy afectado por la decisión del juez pero que continuarán con el nuevo juicio la próxima semana en busca de obtener justicia.