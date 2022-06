Dan último adiós a la mujer que cayó del piso 13 de un edificio de lujo en West Palm Beach

Familiares y amigos de Dolores Yamileth Martínez Ponce dan el último adiós a la mujer que este fin de semana cayó desde el piso 13 del edificio donde se encontraba trabajando en la instalación de pisos.

Hoy pudimos conversar con la gerente de un restaurant hondureño que se había convertido en íntima amiga de la víctima. Tanto es así, que esta le había pedido ser madrina de su futuro matrimonio, una unión que jamás se realizará.

Kenia Escobar, amiga de la víctima y gerente del restaurant Delicias De Tocoa rememora: “En pocas palabras, incomparable. Para mi no hay otra igual, no habrá otra Kitty”.

Kenia Escobar se refiere a su íntima amiga Dolores Yamileth Martínez Ponce, de origen hondureño, cuya vida abruptamente terminó al caer el pasado sábado desde un décimo tercer piso de un edificio de lujo en construcción en West Palm Beach.

“No lo puedo creer una muchacha tan joven con toda una vida por delante”, dice angustiada.

Según las autoridades, la mujer de 23 años de edad se encontraba trabajando instalando pisos cuando por alguna razón, se precipitó al suelo desde el balcón y cayó sobre el techo del segundo piso.

La administración de salud y seguridad ocupacional se encuentra activamente investigando que pudo haber causado este lamentablemente accidente.

Su amiga la recuerda como una mujer excepcional y muy extrovertida quien deja huérfano a un hijo de 11 años que será cuidado por su abuela, por lo que los miembros de la comunidad hondureña a través del restaurante Delicias de Tocoa, ubicado en la esquina de la 7ma calle del noroeste y la 23 avenida del noroeste están recibiendo donaciones.

“Lo último que me dijo es que le habían propuesto matrimonio y que se iba a casar, de hecho me dijo: 'quiero que seas la madrina de mi boda' muy honrada. Me quedo con eso la quise mucho hasta el cielo”, dijo su amiga.

Kitty, como la conocían, será velada a partir de esta tarde en la funeraria Emanuel ubicada en el 14990 West Dixie Highway en North Miami Beach, hasta el jueves a la una de la tarde cuando será enterrada.