Cuidado al comprar prendas de oro por internet

Un residente de Connecticut compró una pulsera de oro vía internet de una tienda en Hialeah, pero dice que no recibió lo que esperaba. Entérate que pasa cuando el equipo de Telemundo Responde de Nueva Inglaterra colabora con nosotros en este caso.

Cuando uno compra artículos por internet y no te llega lo que esperabas, a veces el proceso de devolución puede ser un poco complicado debido a la distancia. Ese era el caso de un residente de Connecticut que compro una pulsera de oro de una tienda de Hialeah y trato de devolverla sin éxito hasta que nuestro equipo de Telemundo 51 Responde colaboro con el equipo de Responde de Nueva Inglaterra para ayudarlo.

Para completar su colección de joyas, José Miguel Cruz quería comprarse una pulsera de oro o guillo como le dicen en su natal República Dominicana.

“Yo desde que vivía en Santo Domingo siempre tenía prendas porque mi abuela nos llevaba, y a mí siempre me han gustado las prendas. Entonces, yo quería un guillo porque ya yo tengo la cadena y tengo el anillo”, dice Cruz.

Buscando en Instagram, el residente de Connecticut dice que encontró la joyería Milazzo en Hialeah.

“Y como hacían financiamiento, yo les tiré a los muchachos y ellos hablan español y ella me dijo te voy a mandar el link, llámame por videollamada. Cuando yo la llamé hablamos…ah, te voy a mandar el link. Y ella me enseñó el guillo y pesado y todo”.

Dice que la vendedora le ofreció una pulsera de 14 quilates y 60 gramos, por $3,500 dólares. José Miguel dice que pagó con un financiamiento y Milazzo le envió la pulsera por correo hasta Connecticut.

“Cuando yo chequee el guillo… yo lo cogí y digo, pero ven acá…este guillo como que es fofo…y lo peso…porque yo tengo una cosa de pesar oro…cuando lo peso…39.4”.

Según José Miguel, la pulsera pesaba 20 gramos menos de lo prometido y el oro tampoco era lo que esperaba.

“Pedí un guillo de oro 14, me lo mandaron de oro 10”.

Dice que llamó a la tienda para quejarse: “Yo les dije que voy a devolver el guillo porque yo no compro prendas así y ella me dijo: ¡No! Nosotros ya no hacemos devoluciones. Entonces, yo seguí llamando, pero ya ella no me cogía el teléfono”.

Fue ahí que contactó al equipo de Telemundo Responde en Nueva Inglaterra, quien intentó hablar con la joyería Milazzo, pero ni los vendedores ni el dueño creían que realmente estaban llamando de parte de Telemundo. Ahí, decidimos ir personalmente a la joyería, y aunque no me abrieron, José Miguel dice que, después de nuestras llamadas y visita, accedieron a recibir la pulsera y le devolvieron su dinero.

“Sin Telemundo yo no hubiera podido resolver eso. Hubiera tenido que hacer un viaje pa’ Miami”.

Si piensas comprar prendas de valor, siempre se recomienda ir en persona a verificar lo que estas comprando salvo que conozcas la tienda. También asegúrate de pedirle una constancia del valor de la prenda y la política de devolución que tienen. Y si tienes un caso que quieres que investiguemos, puedes llamarnos al 305-888-6842.