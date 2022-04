Cubanos varados en Guyana en espera de otorgamiento de visa

Son decenas, miles, las familias de origen cubano varadas en Guyana, en lo que llaman la última parte de un proceso largo y angustioso, al que legalmente se han unido para reunirse con sus familiares en EEUU.

Yaidelín, espera por proceso de reunificación en Guyana, y dice:

“Mi proceso comenzó en 2017 con mi esposo que es mi peticionario que hace la reclamación”.

Mientras Arcides Lázaro, dice:

“Estoy aquí en Guyana hace 7 meses, justamente hoy”.

Y Glenda, asegura:

“Soy ciudadana americana y desde 2018 estoy reclamando a mis hijos menores de edad que ahora tienen 8 y 15 años”.

Mirielis, dice:

“Le he escrito varias veces a la embajada y siempre me responde lo mismo, que estoy en un proceso administrativo, y que no hay un tiempo determinado”.

Yordanka, dice:

“El día de la entrevista el funcionario me entregó este modelo donde no marca que me falte ningún documento”.

Reclaman el otorgamiento de sus visas hacia Estados Unidos, según ellos, demorada por un proceso administrativo.

Eduardo Soto abogado de inmigración, dice:

“Algo que debería demorar año y medio está tardando hasta 5 años”.

Soto asegura que no es un proceso novedoso, pero a los cubanos se les hace más complejo.

“Tienen que liderar con el boletín de visas, y posterior a que la fecha de haber presentado su caso, le toca su turno tiene que esperar el proceso administrativo”.

Sin soluciones a corto plazo ni respuestas alentadoras, abogados como Soto, evalúan iniciar un proceso legal. Una “demanda federal para forzar una decisión”.

“Hay medio millón de personas alrededor del mundo esperando por su cita en las embajadas americanas”.