Cubanos detenidos en centro de inmigración en Ucrania en medio de la invasión rusa

Hay un grupo de al menos 13 cubanos que están detenidos en un centro de inmigración en Ucrania, en medio de la invasión rusa a ese país.

Cruzaron la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Pero fueron detenidos y llevados ante un juez.

"Y el juicio ese fue un teatro. Todo un teatro, la jueza escuchaba pero no entendía, a pesar de que había una traductora traduciendo todo lo que nosotros hablábamos".

Esa traductora fue Sasha Borrego, una cubana que reside en Inglaterra y que actualmente está en Ucrania, como enfermera voluntaria. En cuanto supo de este caso, quiso ayudar.

“Esa frontera esta ahora mismo impermeable. Con bombas, con combatientes rusos. Estos cubanos pasaron delante de esos combatientes y lograron avanzar”, dice Borrego.

La jueza les dio cinco dias para abandonar el pais y cuando pretendían hacerlo en un auto gestionado por la propia enfermera, los regresaron al centro de detención.

“Y me dicen que Polonia no los iba a recibir a ellos. Que no tenían esa garantía”, dice Borrego.

Y así permanecen, detenidos y con un futuro incierto.

“nos acusan de que no nos fuimos del país. Y eso no es así, porque nosotros nos quisimos ir y fueron ellos quienes no lo permitieron”.

El peligro real es que esta es una zona de guerra y no merecen morir atrapados porque caiga un misil cuando ellos buscan libertad. Entonces, porqué los mantienen retenidos.