Cubanos con I-220B tienen miedo a ser deportados

Dachel Caballero, cubano que fue liberado con una I-220B, dice que no pudo dormir con su esposa llorando toda la noche, pidiéndole a dios que le diera una oportunidad y que no lo separara de su hijo.

“Es un trauma psicológico para mí. Es un trauma para ella y es un trauma para el niño, porque el niño no quiere dormir, no quiere comer. Es muy duro una separación de una familia por una persona que no sea un delincuente”, comenta Caballero, quien recibió una citación para presentarse este miércoles ante las autoridades migratorias.

Caballero temía que le pasara lo mismo que a Francy Pérez, otro cubano que este martes fue puesto bajo custodia de las autoridades tras asistir a una entrevista pautada.

“Cuando llegué a la puerta de migración presenté mis documentos y me dijeron que yo no tenía cita”, explica Caballero que por eso pudo regresar a casa.

A diferencia de Francy, quien permanece en un centro para migrantes y como ellos son varios los migrantes cubanos con I-220B, que tienen una orden de deportación, porque perdieron sus casos de asilo político.

Miguel Inda Romero, abogado de inmigración, dice que es “difícil ganar un caso de asilo y hay personas que tienen casos fuertes y no lo ganan. No estoy diciendo que debería ser fácil, pero debería ser justo”.

Dachel llegó a Estados Unidos en el 2019. Durante dos años estuvo en un centro de detención y fue allí desde donde defendió su asilo.

“Cuando estuve luchando mi asilo el juez me decía que en Cuba no había dictadura”, cuenta Caballero.

“Luchar un asilo afuera es difícil. Imagínate adentro, cuando no tienes acceso a un abogado. A la evidencia que te piden desde Cuba”, revela el abogado Inda Romero.

Una deportación a Cuba sería el mayor golpe para ellos.

“Tengo mi centro de trabajo, hago mis taxes, tengo todos mis documentos en regla, mi licencia. Todo”, explica Caballero, quien vive como todos, en medio de una total incertidumbre, pero no pierden la esperanza de que les den una oportunidad en EEUU.