Cubanos con I-220B exigen solución a sus casos

Cubanos que recibieron el documento I-220B tras pasar la frontera ahora poseen una libertad condicional que los mantiene a la espera de una posible deportación.

“Quieren deportarnos para el régimen de Cuba cuando todos vinimos huyendo de ahí”, asevera Osvel Pérez, quien posee una I-220B.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

El miedo que sienten es mayor desde que el pasado 24 de abril, unos 123 cubanos fueron deportados a la isla, en un primer vuelo del que poco se supo hasta el momento de su salida del Aeropuerto Internacional de Miami.

Ariel Sáez, otro de los cubanos con I-220B, asegura que su preocupación es tanta que “no se vive… no se duerme… no se come… no hay vida… no tenemos vida”.

El abogado de inmigración Miguel Inda Romero que ese “es el temor”, dice mientras se cuestiona sobre “quienes van llenar los aviones, que dijeron que serían dos por mes. Cubanos detenidos quedan muy pocos”.

Este martes Francy Pérez asistió a su cita con ICE y sorpresivamente, fue detenido y transportado al centro para migrantes del condado Broward.

Osvel Pérez dice que de este cubano nada se sabe. “No sabemos nada de él y es el mismo miedo que tenemos nosotros, que nos pueda pasar lo mismo, porque somos I-220B también”.

Este miércoles, Dachel Caballero también tiene su cita y teme que le ocurra lo mismo. “Yo soy una de las personas perseguidas por la policía por problemas políticos”, remarca.

“Encerrado en una prisión ¿cómo vas a presentar pruebas? Yo no tenía dinero para pagarme un abogado”.