Cubano con I-220A ya no tendrá que abandonar el país

“No me cabe tanta felicidad en el pecho. No me cabe”, asegura un cubano para el que este 2025 comienza de la mejor manera.

Yorlan Valdés fue beneficiado con un acuerdo judicial. “He estado, los tres años que llevo aquí, con el miedo a ser deportado”.

Pero ese temor desapareció el pasado 23 de diciembre, justo el día de su cumpleaños. “El mejor regalo que me puedan haber dado”.

Un parole que le permitirá aplicar a su residencia permanente. Yorlan fue parte de una demanda que benefició a un grupo de 30 cubanos con I-220A.

Este mismo grupo de abogados - que también integran Claudia Cañizares y Mark Prada- también logró un acuerdo legal para cubanos con I-220B.

Al ser una demanda grupal, solo se benefician quienes formaron parte. Es decir, no establece ningún precedente, pero si una esperanza para muchos en la misma situación.

Según dijo Yorlan, su caso se convirtió en una motivación para muchos cubanos como el que siguen en un limbo migratorio. “Y a todos les he dado mucha fe y mucha confianza de que se va a resolver”, advierte Valdes.

Con ese optimismo, comienza el 2025 para Yorlan Valdes en un país que ya considera suyo y con el cual - dice - se siente agradecido.