Cubana denuncia las condiciones de los migrantes en México esperando citas en CBP One

Desde el levantamiento del Título 42, el gobierno federal ha insistido en que su estrategia para el control fronterizo está funcionando y que la aplicación CBP One ha tenido un rol fundamental en ello.

Desde México, una cubana asegura que durante meses no ha podido conseguir una cita en la aplicación. Sus comentarios describen la precaria situación de miles de migrantes en ese país y la potencial nueva crisis que pudiera estar fomentándose en silencio.

“A mi la cita no me ha llegado, llevo tres meses esperando y ya no puedo más”, relata la migrante cubana varada en México, Leidy Dayanis Gallardo, ella siente que se le acaba el tiempo.

Gallardo salió de Cuba el 25 de mayo y tras cruzar fronteras desde Nicaragua, sobrevivir y conseguir una cita en CBP One han sido sus prioridades más urgentes. “Aquí en la casa hay 21 migrantes de varias nacionalidades y todos están esperando su cita de CBP one, comenta.

Según un documento del Departamento de Seguridad Nacional publicado en julio, más de 100 cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos permanecían en México hasta finales de mayo, esperando una cita de CBP One o respuestas a sus solicitudes de parole humanitario.

Gallardo asegura que quienes residen con ella sobreviven a duras penas en una comunidad fronteriza de Coahuila. “Cocinamos a veces afuera … no tenemos platos para comer, pasamos hambre y dormimos en el piso”.

El gobierno federal ha reconocido que la demanda de citas de CBP One es significativa, hasta finales de julio, más de 188,500 migrantes habían conseguido espacios para presentarse en puntos de entrada de EEUU. Actualmente la aplicación asigna 1,450 citas diariamente.

Gallardo dice que la desesperación le llevó a lanzarse al río y del otro lado, en Eagle Pass, le advirtieron que podría ser deportada. “Y me dio tanto miedo a ser deportada que decidí regresarme a México”.

Desde allí suplica a autoridades migratorias una oportunidad, sostiene que teme regresar a Cuba y alerta sobre la llegada masiva de cubanos a la frontera. “Hay muchos, muchos cubanos y ahora es que están saliendo más cubanos para acá”.