Cuba niega que las oficinas de correos recibirán remesas

Recientemente correos de Cuba anunció un nuevo servicio: el pago de giros internacionales a cuentas bancarias en la isla. Muchos en Estados Unidos pensaron que esta se convertiría en la nueva ruta para el envío de remesas, ahora que la Casa Blanca estudia la vía más adecuada.

Por lo tanto, correos de Cuba - otra entidad controlada por el gobierno - tampoco sería la vía. La propia empresa lo acaba de aclarar en un comunicado: no tenemos autorización para recibir remesas. Solo paquetería internacional.

La activista Carmen Peláez fue parte de un grupo de cubanoamericanos que se reunieron con Biden en la Casa Blanca para abordar el tema Cuba. El envío de remesas fue un punto importante en la agenda.

“La Casa Blanca no está buscando mártires cubanos. Está buscando como apoyar a la ciudadanía cubana”.

Según Peláez, se escucharon todas las opciones. Y la semana pasada un equipo asesor presentó un informe con posibles alternativas. Ahora esperan una respuesta desde Washington.

Mientras se buscan alternativas para el envío de remesas, hay un sector muy amplio del exilio cubano que se opone a esa idea. Pues consideran que cualquier camino llevaría esa divisa a manos del gobierno, que se apropia de al menos un 75 por ciento de cada dólar mediante la venta de productos básicos a precios por encima de su valor real en el exterior.

“Quien mantiene al pueblo con hambre debe ser el régimen, no nosotros. Como nosotros nos vamos a poner de ese lado. Eso no ayuda a nadie. Crea mártires, no ciudadanías”, dijo Peláez.