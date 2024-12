Cuba libera a salvadoreño condenado a 30 años por cometer actos terroristas en la isla

El salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León, fue liberado este lunes en Cuba, donde cumplió una condena de 30 años de prisión por ejecutar atentados terroristas contra instalaciones turísticas de la isla, informaron medios oficiales.

"Hoy, tras cumplir su condena, Cruz León ha sido liberado, demostrando que Cuba respeta sus leyes y garantiza justicia, incluso para quienes han cometido graves delitos", refirió una nota publicada en el sitio oficialista Cubadebate.

El salvadoreño Cruz León, "fue detenido, juzgado y condenado a muerte en Cuba. Sin embargo, en un acto de coherencia y humanidad, el sistema legal cubano conmutó su pena por 30 años de prisión".

Granma reporta la desarticulación de un plan terrorista financiado y organizado desde Estados Unidos contra Cuba, destacando la detención de implicados y revelación de pruebas.

Además señala que la liberación de Cruz León, tras cumplir su condena, "es un ejemplo de la justeza del sistema legal cubano, que aplica las leyes de manera imparcial y coherente".

Pero añade: "No podemos olvidar que los autores intelectuales de estos actos terroristas, quienes planificaron y financiaron los ataques, han vivido y fallecido en Estados Unidos sin enfrentar la justicia".

Asimismo, afirma que Cuba "ha enfrentado el terrorismo con firmeza y respeto a la legalidad, investigando y sancionando a los responsables de acciones criminales que han causado dolor y pérdida a sus ciudadanos y visitantes".

La nota también sostiene que Estados Unidos "ha permitido que los autores intelectuales y financiadores de estos atentados terroristas vivan libres y sin castigo en Miami".

En ese sentido, cita al anticastrista Luis Posada Carriles, quien falleció "sin ser juzgado por sus crímenes", y a "otros promotores del terrorismo contra la isla que continúan disfrutando de impunidad en territorio estadounidense".

Cruz León fue detenido en Cuba el 4 de septiembre de 1997 y acusado de la colocación de seis artefactos explosivos entre julio y septiembre de ese año en los hoteles Nacional, Capri, Copacabana, Tritón, Chateau-Miramar y el conocido restaurante La Bodeguita del Medio, todos en La Habana.

Una de esas bombas causó la muerte del empresario italiano Fabio di Celmo, de 32 años, y heridas a otras siete personas.

En el juicio celebrado en 1999, Cruz León fue encontrado culpable del delito de "terrorismo de carácter continuado" y condenado a la pena de muerte tras probar que fue enviado a la isla para esos fines por la organización anticastrista Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), con sede en Miami y el exiliado cubano Luis Posada Carriles, fallecido en 2018 en la Florida.

Posada Carriles, ex colaborador de la CIA, reconoció en declaraciones al periódico The New York Times que él había organizado los atentados con financiación de la FNCA.

En 2010, el Tribunal Supremo Popular de la isla decidió sustituir la sanción original impuesta a Cruz León por la de 30 años de privación de libertad, al concluir la vista del recurso de apelación de su condena a la pena de muerte.