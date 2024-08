Cuando restan horas para votar en esta elección primaria así van los números

El domingo se terminó la elección anticipada y mañana es el día de elecciones para la primera elección primaria bajo los cambios en las leyes electorales que aprobó la legislatura estatal de la Florida.

Mientras la votación por correo fue mucho mayor en el 2020 y en el 2022, en estos momentos está regresando a nivel del 2018. Así que parece que los esfuerzos para informar al público sobre los cambios han funcionado.

Si usted votó por correo en esta elección primaria es porque solicitó una boleta. Ya que la ley estatal de la Florida cambió la ley después de las elecciones del 2020. Ahora las solicitudes de boletas por correo expiran cada diciembre después de una elección general.

En esta elección primaria hasta ahora unos 129,500 votantes han devuelto su boleta por correo, el número se acerca mucho al del 2018 con 129,800 pero mucho menos en el 2020 cuando el COVID tuvo un gran impacto. Este año 250,000 votantes solicitaron boletas y casi la mitad no la ha devuelto.

Alex Penelas, analista político de Telemundo 51, explica “que esto siempre está en gran parte por la apatía que ha habido sobre todo en las primarias, raramente en las elecciones primarias se supera el 20%.

El supervisor adjunto del Departamento de Elecciones de Miami-Dade, Roberto Rodríguez, cree que muchos la pidieron para futuras elecciones. “Puede ser que muchos estén pensando no solamente en las elecciones generales de noviembre o también las personas oyen que en una elección primaria si no eres de un partido no puedes votar. Pero no es el caso, en estas elecciones hay contiendas partidistas y no partidistas”.

Hasta ahora la participación es de un 13.66% con una leve ventaja para los demócratas.

El “tema a analizar no tanto es el número de personas que han votado por la boleta ausente sino a qué partido pertenecen”, explica Penelas.

Hasta ahora 16,179 más demócratas que republicanos han votado por correo.

"Los demócratas han perfeccionado este proceso de votar por correo. Algunos piensan que los líderes republicanos de este estado cambiaron las reglas para hacerle un poquito mas difícil la ventaja a los demócratas", considera el analista político Alex Penelas.

Si tiene una boleta por correo no le pongo en un buzón pues no va a llegar a tiempo. La debe llevar al Departamento de Elecciones de Miami-Dade en Doral o en el centro del gobierno del condado en el Downtown de Miami. Y mañana puede votar en persona desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en el recinto que le pertenece. Si quiere confirmar cuál es su recinto busque en la página web del departamento de elecciones o llame al 311.