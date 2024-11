¿Cuándo publicarán los primeros resultados en Miami-Dade y Broward?

Para aquellos que buscan tener una idea de cómo marcha la votación en Miami-Dade, el condado más grande de Florida, el Departamento de Elecciones dijo que publicará la primera ronda de resultados a las 7:15 p.m. hora estándar.

Esto ocurrirá 45 minutos antes de que el Secretario de Estado comience a divulgar las cifras estatales en su portal. El estado espera hasta que cierren los centros de votación del Panhandle a las 7 p.m. hora centro.

El condado primero publicará los totales de votos tempranos y por correo, enviados antes del martes. Se trata de un grupo revelador de votantes, ya que representa al 57 por ciento de todos los electores activos en Miami-Dade.

Broward

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

En el condado de Broward, los resultados iniciales se publicarán poco después de las 7 p.m. y se actualizarán durante la noche.

Según el sitio web del Supervisor de Elecciones del Condado de Broward, se emitieron aproximadamente 431,534 boletas durante el período de votación anticipada junto con 263,401 boletas de voto por correo. Estos resultados serán los primeros en estar disponibles poco después de las 7 p.m. en https://browardvotes.gov/

Esto representa aproximadamente el 60 por ciento de los resultados de la votación, según el Supervisor de Elecciones del Condado de Broward, Joe Scott.

Luego, a lo largo de la noche, las boletas de los precintos comenzarán a registrarse y esos resultados se publicarán en línea. Aproximadamente 28,825 votantes han emitido su voto hasta las 12:30 p.m. del día de las elecciones, lo que representa solo el 3.9% de los votos emitidos en el condado hasta ahora.

"Pero me gustaría advertir a la gente que lo que se puede ver en el condado de Broward no representa necesariamente al estado de Florida, no representa al país. Es justo lo que tenemos aquí en el condado de Broward", dijo Scott.

Scott dice que la participación el día de las elecciones ha comenzado lentamente, pero espera que aumente.

"Definitivamente les insto a que sigan adelante y salgan rápido porque tengo la sensación de que las filas se van a alargar mucho más tarde en el día porque esperamos ver a mucha más gente hoy en día", dijo Scott.

Las urnas de Florida cierran a las 7 p.m. hora local, pero dado que Florida tiene dos zonas horarias, los resultados preliminares de la noche de las elecciones estatales no se publicarán en el sitio de la División de Elecciones de Florida sino hasta las 8 p.m. Puede encontrar esos resultados en el sitio web de elecciones del estado en https://floridaelectionwatch.gov/.