Crecen las reacciones tras denuncias de cubanos enviados a la Guerra en Ucrania

En una reciente conferencia de prensa el Departamento de Estado anunció que el gobierno de EEUU estaba al tanto e investigaba la contratación de cubanos para la guerra de Rusia.

En redes sociales circulan videos de lo que parece ser un centro de concentración militar o una zona del conflicto militar contra Ucrania, en donde al parecer participan cubanos.

“El año pasado cuando comenzó el reclutamiento, los cubanos estaban indecisos, pero este año si fue tremendo”, cuenta un cubano radicado en Rusia.

“Yo hablé con Dayana varias veces para hacerlo y cada vez que hablaba con ella, me decía que estaba en el aeropuerto... Ella iba todos los días al aeropuerto a buscar cubanos”, remarca.

Se refiere a quien era una de las reclutadoras: una cubana radicada en Moscú, quien a través de un grupo en Facebook contactaba a posibles candidatos y les hacía promesas.

“Te prometían la ciudadanía, un salario y cuando les preguntabas por las condiciones de guerra, te decían que nunca te iban a mandar a la zona de combate”, explica el cubano.

Buscaban a cubanos que ya estuviesen en Rusia, pero sin documentos, como nuestro entrevistado, pero también a cubanos que estaban en la isla. Les compraban el pasaje y los esperaban en el aeropuerto de Moscú.

“Ella me llama en una ocasión y me dijo: ‘vengo del aeropuerto, con un carro con 40 cubanos', no se me olvida, esa fue la cifra exacta”, recuerda el hombre.

De Moscú los llevaban a Ryazan, donde firmaban un contrato tal como reportó en mayo un periódico local. El artículo incluye fotos a grosso modo de más de mil cubanos.

Se trata de la misma red que reclutó a dos jóvenes cubanos de 19 años, quese negaron a participar en la guerra y terminaron presos en una base militar rusa.

Hasta el momento el gobierno ruso no se ha pronunciado sobre este tema. Y en cuanto al joven entrevistado, asegura que prefiere ser un indocumentado antes de convertirse en mercenario. “Porque no es mi guerra ... los mismos rusos no quieren luchar en Ucrania”.