Crece indignación por frase a favor de los Castro en transporte público de Miami-Dade

El pasado fin de semana, los residentes de Miami-Dade quedaron sorprendidos e indignados al ver un mensaje lumínico a bordo de un vehículo del servicio MetroLink, operado por el condado, que elogiaba a los creadores de la Revolución Castrista.

El hecho ocurrió en la intersección de la 8 del noroeste y la 49, generando una rápida respuesta entre quienes lo presenciaron.

Dayán Ramírez, quien iba conduciendo por la zona, fue el primero en notar el mensaje y decidió grabarlo en video. "Me llamó la atención porque lo vi de lejos, y no podía creer lo que estaba viendo", relató Ramírez, a quien la situación le resultó curiosa porque no se trataba de un vehículo privado, sino de uno que presta servicios públicos.

El mensaje calificado como ofensivo no duró mucho tiempo, ya que el conductor de la unidad apagó el letrero tan pronto se dio cuenta del error y notificó al Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade (DTPW).

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Según una investigación preliminar de la oficina de la alcaldesa condal Daniella Levine-Cava, se sospecha que el letrero fue hackeado por individuos externos.

El comisionado del condado Miami-Dade, Kevin Cabrera, calificó el incidente como "completamente inaceptable" y lo describió como una "afrenta a nuestra comunidad, que siempre ha defendido la libertad".

Cabrera también aseguró que las autoridades están investigando cómo ocurrió el incidente y aseguró que se están tomando medidas para evitar que algo similar vuelva a suceder.

Desde la oficina de la alcaldesa Levine Cava se emitió un comunicado, en el que se manifestó una profunda preocupación por lo ocurrido, condenando el mensaje proyectado. El condado también indicó que están trabajando con el proveedor de servicios externos de MetroLink para reforzar la seguridad de los sistemas y evitar futuros hackeos.

Este incidente ha generado un amplio rechazo en la comunidad, especialmente entre los exiliados cubanos que han encontrado en Miami un refugio frente al régimen castrista.

Idael Díaz, residente de Miami-Dade, decidió presentar una queja formal ante el Departamento de Transporte. "No podía permitir que un mensaje así circulara por las calles de Miami, una ciudad que representa la libertad", afirmó Díaz.