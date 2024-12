La filósofa argentina Tamara Tenembaum se definió con gran sencillez diciendo: yo escribo, la realidad es que yo escribo cosas de todo tipo, obras de teatro, guiones, columnas, novelas pero escribo.

Confiesa que empezó a escribir en la universidad porque de adolescente cuenta que ella leía mucho pero no escribía porque en su familia no había ningún artista y no pensó que algo así fuera posible.

Su primer libro habla sobre su vida en Buenos Aires, la muerte de su papá cuando era muy pequeña y su crianza rodeada de mujeres. Ese primer libro lo publicó cuando ella tenía 28 años.

Su segundo libro Nadie vive tan cerca de nadie lo escribió para un concurso por los 30 años a la muerte de Borges. De forma jocosa dice que para participar tenía que haber nacido después de la muerte de Borges y por suerte yo había nacido después. Asegura que su cuento favorito trata sobre una actriz como su novela más reciente La última actriz. Ese cuento es el que le da título a ese libro Nadie vive tan cerca de nadie.

Conversaciones. Tamara Tenenbaum Parte 2

El fin del amor: querer y coger en el siglo XXI es su primer libro de ensayos hasta ahora. Según Tenembaum, cree que el libro funcionó muy bien porque recoge las conversaciones que ella estaba teniendo con otras mujeres enojadas algunas por estar empoderadas y a la vez verse hablando todos los días sobre tipos. Lo increíble de este libro es que pasó de libro de ensayos a serie que actualmente se ve por Amazon Prime.

Tenembaum con su característica sencillez dice que se le acercaron señoras mayores de 70 y 80 años en particular una que le dijo: leyendo el libro veo que algunas cosas que yo no haré pero me alegra saber que ustedes, las mujeres más jóvenes, si vivirán y disfrutarán.

Todas nuestras maldiciones se cumplieron fue la primera novela que publicó Tenembaum y trata sobre narra el tránsito de la infancia a la madurez de una chica que creció en una comunidad judía ortodoxa hasta que, una mañana de invierno, cuando ella contaba con 5 años, una bomba se llevó la vida de su padre e hizo estallar todas sus certezas.

En la novela ella plantea la pregunta sobre cómo vivir con la ausencia de su padre, a quien dice que a veces piensa recordar, pero no está segura que sean verdaderos recuerdos, o anécdotas que otros le hayan contado a ella. Tenembaum onfiesa que se identifica más con gente que nunca tuvo padre. Sin una figura paterna, la protagonista crece en un ambiente dominado por mujeres fuertes, lo que le dará la determinación necesaria para cuestionar los mandatos religiosos que la rodean y las limitaciones impuestas por su género.

La última actriz es la segunda novela de Tamara Tenenbaum que imagina dos voces y dos épocas distantes para seguir los rastros del teatro judío en Argentina.

La primera parte de la novela transcurre en la actualidad. Sabrina es una investigadora que propone para su tesis doctoral el tema de la disolución del teatro ídish en Argentina. La cuestión es que todos los documentos, o casi todos, se perdieron en el atentado sufrido por la AMIA.

En verdad, ella quería ser actriz, pero no tenía talento. A medida que avanza, la investigación se filtra en su ámbito privado, y la obsesiona de tal manera que desplaza todos los demás intereses. Con la destreza que ya se había revelado en los cuentos de Nadie vive tan cerca de nadie, la voz de Sabrina se siente fresca, reflexiva y con un ingenio capaz de vincular lo popular con las teorías más duras.