Conversaciones: Sonsoles Ónega, entre la televisión, la literatura y el desafío de ser mujer en el siglo XXI

Todos los días, en los hogares españoles, Sonsoles Ónega aparece en la pantalla contando historias que resuenan con la audiencia. Su programa, "Y ahora Sonsoles", se ha convertido en una referencia informativa, pero más allá del estudio de televisión, hay otra faceta de esta periodista que pocos conocen: su pasión por la literatura.

Con siete novelas publicadas y un Premio Planeta en su haber, Sonsoles demuestra que su vocación por contar historias no se limita a las noticias. Durante su reciente visita a Miami, conversó en exclusiva con Telemundo 51, revelando detalles sobre su carrera, su proceso creativo y los desafíos de equilibrar el éxito profesional con la maternidad.

"La televisión fue un accidente en mi vida"

Aunque hoy es una figura reconocida en los medios, su primer amor siempre fue la literatura. "El que escribe, escribe desde pequeño", afirma Sonsoles, recordando que su camino original parecía estar en los periódicos y no en la televisión. Sin embargo, la vida la llevó por un sendero inesperado, donde encontró un espacio en el mundo audiovisual sin haberlo planeado.

A pesar de su intensa agenda en la televisión, la escritura sigue siendo su refugio. Cada mañana, antes de sumergirse en el ritmo frenético de la pantalla, se dedica a su labor como novelista, robándole horas al día. "Escribo de 7 a 11 de la mañana, y a las 11:30 ya estoy en la televisión. No vuelvo a casa hasta las 9 de la noche", confiesa.

El peso de ser mujer en una sociedad que avanza lento

Además de su éxito profesional, Sonsoles no elude un tema que sigue siendo una conversación pendiente: el papel de la mujer en el hogar y en la sociedad. "Las cosas están cambiando, pero todavía nosotras tenemos madres y abuelas con mentalidad machista", dice con franqueza.

Para ella, el avance es real, pero las exigencias no han disminuido. "Se nos pide lo mismo que a los hombres, pero nadie nos libera de fregar, organizar la mochila de los hijos, preparar los menús semanales". Con esta reflexión, la periodista y escritora pone sobre la mesa una verdad incómoda: el progreso en materia de igualdad aún convive con estructuras profundamente arraigadas.

Historias que marcan su camino literario

Desde su primera novela, Calle Habana, esquina Obispo, inspirada en un viaje a Cuba, hasta su obra más reciente, Las hijas de la criada, Sonsoles ha construido una carrera literaria basada en la investigación y la emoción. En su repertorio encontramos relatos sobre atentados terroristas (Donde Dios no estuvo), amores y desilusiones (Nosotras que lo quisimos todo), y pasiones que trascienden el tiempo (Después del amor, con la que ganó el Premio de Novela Fernando Lara 2017).

Pero fue en 2023 cuando su nombre resonó con mayor fuerza en el mundo de la literatura. El Premio Planeta, uno de los galardones más prestigiosos en habla hispana, llegó a sus manos gracias a una historia que surgió de una noticia que cubrió como periodista: el intercambio accidental de dos niñas al nacer.

"Me pregunté qué pasaría con esas niñas criadas en familias que no eran las suyas, con madres que no les pertenecían, con padres a quienes quizás nunca llegaron a querer. Cuando el destino es caprichoso y nos cambia de familia, ¿cómo se reescribe la vida?", explica Sonsoles sobre el origen de su novela.

Si algo define a Sonsoles Ónega es su entrega absoluta a todo lo que hace. Ya sea en la televisión, en la literatura o en su rol como madre, su clave del éxito se basa en cuatro pilares: trabajo, sacrificio, estudio y dedicación. Pero hay un ingrediente adicional que, según ella, no puede faltar: el amor a los hijos.

Entre noticias, ficciones y el día a día de la maternidad, Sonsoles sigue demostrando que las grandes historias no solo se cuentan… también se viven.