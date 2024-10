Conversaciones: Javier Moro, afamado escritor español de novelas históricas

En conversaciones hablamos con el escritor Javier Moro, que nos pone en contexto a La India de Gandi, y al Tibet del Dalai Lama. Si quieren saber cómo fue el Hollywood de los 30, tiene otra novela.

Venezuela y Brasil.. Este ajutor tiene una novela histórica para cada continente y país. Hagamos un recuento de su obra, empezamos por "Senderos de libertad"

Moro nos cuenta: “fue mi primer libro, trato de contar la historia de Chico Méndes, la historia de su familia paralela a la historia de sus asesinos , se lee como un thriller. A través de este thriller se ve lo que ha sido la vida en la selva amazónica desde segunda Guerra Mundial hasta hoy. Todos mis libros están basados en historias reales. Me gusta contar la vida tal y como me la encuentro. Lo verdadero, lo que ha pasado, es mucho más fuerte que lo que tú puedas inventar. Luego, si aparece esa documentación más tarde, que suele pasar, siempre es mucho más sorprendente e increíble. Sin embargo, esa es la verdad, eso es lo que pasó… Chico Mendes habla de los que le dispararon. Yo conocí a uno de los sicarios que fue contratado para dispararle. Para mí era interesante cómo se hace una sicario y cómo, cuando quieres salir, no te dejan. Es muy dificil salir de eso", nos cuenta Javier Moro, añadiendo: “Ese hombre quería tener una vida normal. Al final hace un último trabajo para poder conseguir suficiente plata y salir del sicariato, y es interesante porque es la vida por dentro, la literatura te permite ver la vida por dentro. Te metes en la piel del personaje, si tienes documentación te sale vivo, la literatura te permite resucitar partes de la historia que han desaparecido y ayudarnos a entender por qué estamos aquí. Ayudarnos a entender nuestro presente como en "El imperio eres tú".

Pedro primero, hijo de Joa Sexto, rey de Portugal, consigue la liberación de Brasil, la independencia de Portugal, rechaza coronas de Grecia y España, y consigue unas cosas que no te explicas, tiene personajes femeninos inolvidables, la princesa y la amante.

"Luego quería contar una parte que siempre me había fascinado La India del final del imperio británico, descubro a una española que se casó con el ultimo. Me dice 'Eres español conocerás a Anita Delgado, que era mi prima?. Ella me puso sobre la pista ya, pero cuando se enamoró del hijo del marajá, ahí me puso sobre la pista y yo me quede en Deli y empecé a tirar del hilo. En España sabíamos que era bailarina de flamenco, que seduce al marajá, que viene a la boda de Alfonso Doce en Madrid, y se la lleva a La India.? Qué le pasó a esa princesa? ?Cómo se vive de princesa? Y el marido tenía 2 mujeres más, luego los ingleses le hacen la vida imposible. Es la vida, a través de los ojos de una española".

¿Cómo nació el título “Nos quieren muertos?"

"Los conocí en Madrid, me contó su historia, como si lo que le había pasado fuera nada y a mí me ponía los pelos de punta y el título es la frase que ella dijo. Si la persiguen, matan al padre de dos hijos haciendo campaña en el 2015 y Lilian Tintori sabía que las balas iban para ella. Le cuenta a Leopoldo: nos quieren muertos. El amor que ella mostró por sacar a su marido, el amor de madre, los hijos, cómo se organizan, la vida de una familia sometida a persecución humana. Yo pensé :esto es un libro.Esto hay que escribirlo, seria para mi un acto".

El escritor ganador del Premio Planeta 2011 termina nuestra entrevista diciendo: “Es verdad que es difícil ver que a lo que nos enfrentamos es a un cartel de narcotraficantes que ha secuestrado a un país, y esta gente no se va por las buenas, hay momentos en la historia que se han producido milagros políticos".