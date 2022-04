Controversia por nuevo mapa electoral de Miami

Después un largo proceso de la Comisión de Miami, el nuevo mapa electoral de la ciudad ahora está en manos del alcalde. Una organización de derechos civiles y un grupo de residentes de Coconut Grove piden que el alcalde anule los nuevos distritos con su veto.

Durante décadas Coconut Grove ha sido parte del Distrito 2 ahora representado por Ken Russell. La semana pasada, con una votación de 3 a 2, la comisión aprobó un nuevo mapa electoral que le da parte de Coconut Grove al distrito 4 de Manolo Reyes Y otra sección al distrito 3 de Joe Carollo. Algunos no quieren ver este histórico vecindario de Miami dividido en tres distritos.

Un grupo de residentes de Coconut Grove no se da por vencido, y presentaron una petición con 2500 firmas. Decenas de ellos hablaron en las reuniones de la comisión y aún no logran lo que piden: mantener a Coconut Grove unido en un solo distrito

Ellos piden que el alcalde vete la aprobación de los nuevos distritos, petición a la cual se une la NAACP, siglas en ingles que a la Asociación Nacional para el Progreso de la Gentede Color. Les preocupa que no se tengan en cuenta los intereses de la comunidad afroamericana, mientras unos 100 hogares afro-americanos formaran parte de un nuevo distrito.

El comisionado Reyes señala que el sector histórico de Coconut Grove permanece unido. Algunos le han preguntado cómo un comisionado hispano podrá representar los intereses de esa comunidad de Coconut Grove.

Manolo Reyes, Comisionado de Miami, dice: “Yo tengo en mi distrito 2, 779 negros que están representados del mismo modo que están representados todas las nacionalidades, tengo desde cubanos hasta argentinos”.

El primer reto legal en el proceso de rediseñar los distritos fue una demanda que cuestionaba por qué el nuevo distrito 3 incluiría una casa propiedad de Carollo, donde residía anteriormente, y adonde podría mudarse de nuevo.

“Porque no le hace esa pregunta a cada miembro de la comisión, si ellos votaron para incluir la casa donde viven ahora. Es lo sismo que yo tenga una propiedad en Coconut Grove. Mi familia tenga propiedad, otras en la Pequeña Habana”, dijo Carollo.

La demanda fue desestimada. Otros se quejan de que el alcalde no se ha pronunciado sobre el tema. La vocera del alcalde dijo que Suárez está analizando la situación y todavía no ha tomado una decisión al respecto y por lo tanto no iba a hacer declaraciones. Tiene 10 días desde el voto para tomar una decisión.