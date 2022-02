Controversia por grabación de audio con comentarios de una maestra

“Por lo que el coronavirus ha hecho a nuestro gobierno, no va a quedar mucho. Pero no entregar las tareas asignadas en clase es una mala conducta. Es de holgazanes. Y ya no sé qué más voy a decir sobre esto”, se oye decir a una maestra en una grabación que ha causado un verdadero revuelo.

Este es el comienzo de un audio que se ha viralizado en redes sociales y ha circulado entre padres y estudiantes. Una madre afirma que fue grabado en la Escuela Charter Mater Academy Bay, ubicada en la calle 220 del suroeste y la avenida 87, en Cutler Bay.

El exabrupto de la profesora alcanza un punto máximo, en la grabación.

Una alumna le pregunta:

¿Usted dijo algo de vender nuestros cuerpos?

Y la voz atribuida a la maestra responde: ¿De qué van a vivir? Robando, vendiendo su cuerpo. Siendo prostitutas. ¿Qué más van a hacer si no pueden ir al college, si no quieren hacer las tareas? ¿Qué más van a hacer si no practican deportes, ni tienen el promedio para entrar al college?

La Tiktoker “AuntKare0” afirma que el incidente ocurrió el 10 de enero.

La madre que nos envió el vídeo, y que no deseó aparecer en cámara, afirma que en la escuela están al tanto del vídeo.

Una representante de las escuelas chárteres reaccionó.

“Fue un comportamiento inadecuado por parte de la profesora. No hay excusas, pero creo que debemos tener un poco de empatía con lo que hemos estado lidiando tras la pandemia. Cuando vi este vídeo, no es nada apropiado, pero vi también a una maestra agotada, frustrada, desgastada”.

Supuestamente, en esta escuela también habría sido grabado otro vídeo en el que una persona, que identifican como la directora, alza la voz y dice a los estudiantes que sus notas son malas, muy malas, que la escuela sólo puede ofrecerles una educación de calidad y que lo demás depende de ellos.