Continúa polémica por declaraciones de vicegobernadora de Florida

“Los va a enviar muy francamente al estado de Delaware, el estado del presidente”, dijo la vicegobernadora Jeanette Núñez.

Pero, aunque la pregunta era sobre los 180 mil cubanos que han llegado a la frontera en los últimos meses, Núñez insiste en que su respuesta fue sacada de contexto.

Y hoy el debate continuó en Actualidad Radio. Participaron el presidente del Partido Republicano en Miami Dade y el presidente del Partido Demócrata en Florida.

“Para mí es ofensivo lo que ella dijo”, dijo Manny Díaz.

Lo dice en referencia al comentario de Núñez, en el que afirmó que “Esto va a ser peor que el Mariel. Peor que cuando todo sucedió, que vimos todo el impacto en los años 80”.

“Hay decenas de cubanos que llegaron a través del Mariel. Han contribuido sustancialmente a esta ciudad, a este condado. Francamente, como cubano, y si fuera uno de esos que vino por el Mariel, yo estuviera insultado”, dijo Díaz.

Pero René García, el presidente del partido republicano de Miami Dade afirma que la actual controversia, desvía la atención de lo que considera es el problema real.

“Vemos en estos momentos que está llegando un sinnúmero de personas, que están entrando por esa frontera sin nosotros saber quiénes son. Es más fácil para un cubano, hoy en día, entrar por la frontera de México, que entrar por la propia frontera de la Florida. Y eso tiene que parar, caballeros”.

Según el abogado Alpízar, quienes cruzan ilegalmente y son aprehendidos o se entregan a inmigración y luego liberados, hacia Florida, por ejemplo, con un domicilio documentado, cubanos o no, han sido identificados, luego de un proceso de verificación, que incluye a familiares o amigos que van a recibirlos.

“Remover del lugar, para enviarlos a Delaware, eso es sencillamente imposible, legalmente. Es una imposibilidad legal. Me parece que es muy desafortunado ese comentario, porque trae una confusión tremenda a la comunidad”.

La vicegobernadora insiste en que su comentario se refería en general a la inmigración ilegal en la frontera.

“La forma en que lo aclaró, le ha hecho más daño. En vez de decir: Cometí un error. Por supuesto, no pensamos esto. Pero no he visto esa declaración. Y le pudiera hacer daño con votantes independientes en Florida”, dice Mike Hernández.