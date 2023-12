Continúa el bloqueo de cuentas bancarias a cubanos residentes en EEUU

Hace dos semanas reportamos por primera vez sobre la situación de clientes de Wells Fargo que denunciaban el bloqueo de sus cuentas por parte del banco.

Luego que a los clientes de origen cubano se les pide firmar una declaración jurada crecen las quejas en los últimos días desde diversos puntos del país. Todos los clientes cuestionan la forma en la que la compañía ha realizado el proceso.

A Akmel Díaz Reyes, un cliente de Wells Fargo afectado dice: “lo que me molesta es que Wells Fargo nunca me notificó. Me di cuenta cuando no me llegó el depósito de mi compañía”, precisa que le negaron el acceso a su dinero durante casi 20 días.

Karel Suárez, abogado en The Legal Team, advierte: “cuando uno crea la cuenta al principio hay un contrato donde uno le da al banco la potestad de poder hacer muchas cosas”.

Este abogado especializado en operaciones comerciales asegura que cuando firmamos ese primer contrato le damos un poder significativo a cualquier banco.

El abogado precisa que “el banco puede congelar la cuenta para ellos investigar muchas cosas: ¿de dónde viene el dinero?, ¿para qué se usa el dinero? Muchas cosas”.

En este caso, Wells Fargo no ha aclarado el número exacto de clientes involucrados en este proceso, mientras tanto está haciendo firmar a los clientes una declaración jurada donde aclaran no tener vínculos con entidades represoras del régimen y prometer informar al banco de posibles planes de regresar a vivir a Cuba.

“Con este video lo que quieren es cubrirse por si el día de mañana Ofac (la Oficina de Control de Bienes Extranjeros) y dice ‘no hiciste bien las cosas”, considera el abogado.

Wells Fargo ha dicho que ‘realizan este proceso de acuerdo con requisitos regulatorios y las sanciones de EEUU a Cuba” aún cuando en la guía federal no se exige una declaración jurada o el bloqueo de cuentas para ello.

El abogado remarca que “la razón por la que el banco hace esto es uno, porque no hay tanto dinero en riesgo para el banco y dos porque Ofac nunca te da indicaciones específicas”.

En las últimas declaraciones que recibimos por parte de Wells Fargo, la semana pasada, la compañía dijo que está “haciendo lo posible para ayudar a los clientes afectados y minimizar los inconvenientes para ellos”. Al tiempo que sugieren a las personas afectadas, acudir a su sucursal bancaria y aportar toda la información necesaria.