Continúa el aumento de la emigración de cubanos

Desde octubre de 2021 hasta febrero de este año, más de 46 mil cubanos han llegado a la frontera con México. La cifra supera los 35 mil migrantes de la crisis de los balseros de 1994.

Yaxis Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo:

“La migración, una vez más, es utilizada por el régimen cubano, como una válvula de escape para liberar la presión interna. También estamos denunciando que hay una campaña muy fuerte de represión del régimen cubano en contra de activistas y opositores, presionándolos para que abandonen el país”.

Tras participar en la protesta del 11 de julio, Rigoberto fue juzgado en diciembre. Le pedían 4 años de prisión. Pero fue sometido a reclusión domiciliaria en espera de sentencia.

Rigoberto Rodríguez, manifestante del 11/7 cree que la seguridad del estado utilizó a un conocido como mensajero para hacerle una propuesta.

“Me contactó y me dijo. Me explicó lo de la salido ilegal, y yo le dije que sí. A mí me tenían puesta una patrulla en la esquina de mi casa todos los días. El día que yo decidí irme, no había patrulla”.

“Lo que vamos a ver en los próximos meses es un mayor descontento social en contra del régimen; y por otro lado un régimen que es incapaz de tomar medidas en favor del pueblo”, dijo Cries.

La cifra de cubanos interceptados en el mar también alcanza un récord en los últimos 4 años tras el pico de balseros cubanos en 2017 antes del cese de la política “pies secos, pies mojados”.

Algunos expertos legales abogan por una revisión de la actual política migratoria de EEUU para la isla y acciones concretas, como Santiago Alpízar, abogado especializado en inmigración:

“La apertura del consulado americano en la Habana, con todas las garantías de la seguridad posible, para hacer regular el proceso de inmigración de Cuba hacia los Estados Unidos. Y también restaurar la política del parole de la familia cubana”.