Consejos para los días de compras: mantén un presupuesto navideño y evita deudas

Con cinco días menos de compras este año entre el día de Acción de Gracias y Navidad, hay que ponerse las pilas para no terminar estresado justo antes de la navidad.

Sandra Tobón, diectora de educación a la comunidad de Consolidated Credit, explica que “la idea es que estén preparados, hagan una lista, vayan a hacer las cosas con tiempo para que no tengan esa última hora presión de que voy a comprar no tengo los nombres, no tengo el dinero, no tengo plan”.

Lo primero, dice esta experta en finanzas de la organización sin fines de lucro Consolidated Credit es ver cuánto dinero tenemos ahorrado para la ocasión.

“La recomendación siempre es ahorrar una porción de tu pago mensual destinado exclusivamente para los gastos que vas a tener en las fiestas”, aconseja la experta.

Si tienes que recurrir a las tarjetas de crédito, asegúrate que solo gastes lo que puedas pagar a principios del próximo año para que no se te acumule el interés. También, ahorra dinero en envíos seleccionando la opción de recogida en la tienda. Y si estás comprando por Internet, usa extensiones de buscadores como Rakutan y Honey que te dan cupones o dinero devuelta en tus compras.

“Es fundamental tener un presupuesto para todo especialmente para las fiestas que vienen en este momento es muy importante que hagan una lista, hagan una lista con los nombres cuánto quieren darle a cada una de estas personas”, refiere Sandra Tobón, diectora de educación a la comunidad de Consolidated Credit.

Tobón dice que no tienes que regalarles objetos físicos a todos. Una salida al teatro para toda la familia, una cena u otra experiencia que se acomode a tu presupuesto puede significar más. Además, así, no comprometes a los demás, “quita un poquito de presión en todas las otras personas que piensan que porque recibo un regalo tengo que dar un regalo”.

Eso es especialmente importante en estos tiempos cuando muchas personas se están recuperando de enormes pérdidas por los huracanes que azotaron nuestro estado.

Tobón dice que “hay que analizar qué es lo que está pasando, la inflación, todas las situaciones naturales que están pasando tal vez muchas personas no tengan el dinero para esta navidad son una buena cena en familia en reunión con las personas que amamos tal vez sea absolutamente suficiente”.

La experta también advierte a los que están haciendo compras en línea que se aseguren de que están en la página correcta y no en una fraudulenta con nombre similar.

Valeria Aponte Feliciano de la unidad de Telemundo Responde en Filadelfia tiene consejos de los expertos de Nerdwallet.

Consejos para no endeudarte

No importa cuán estrictos seamos con nuestros presupuestos, siempre hay algo que nos tienta durante esta temporada y terminamos gastando de más. Una de las maneras en la que podríamos terminar endeudados es haciendo mal uso de una popular y tentadora forma de pago.

Te preparas para pagar un artículo en línea y en la caja te ofrecen la opción Buy Now, Pay Later o Compra Ahora y Paga Después, una práctica que se ha hecho muy popular.

Guillermo Wolf, director de mercadeo de Debt.com, explica que “es una industria que genera actualmente más de 40 mil billones en este país y se estima que para el 2028 va a ser algo así como no 70 mil millones”.

Este experto en finanzas de la empresa Debt.com dice que “actualmente hay unos 100 millones de usuarios que usan este tipo de servicio de los cuales el 24% son hispanos”.

“Lo hacen porque sencillamente es una manera conveniente de comprar. Porque el comerciante te ofrece la oportunidad de comprarme este par de zapatos que cuesta $100 y lo puedo pagar en 6 partes. Y no me cobro interés, que maravilla”, comenta Guillermo Wolf, director de mercadeo de Debt.com.

Y según él, el hecho de que lo requisitos para obtener ese crédito son mínimos comparados con los que exige una tarjeta de crédito, lo hace aún más atractivo pero hay que tener cuidado.

“Entonces te compras una cosa, entonces pagas 15 dólares al mes pero después te metes en otra tienda y ves una blusa o ves una cartera y te la compras y entonces son $20. Y así vas y vas y cuando te das cuenta, ya debes $800 que tienes que pagar. Entonces lo más grave de todo eso es que si dejas de pagar una de las cuotas te empiezan a cobrar interés”, apunta Guillermo Wolf, director de mercadeo de Debt.com.

Dice que esos intereses pueden ser de hasta un 30%. “Por eso aconseja no comprar algo si no tienes como pagarlo. Organizarte y hacer un presupuesto para ahorrar para aquello que deseas comprar y no hacer compras impulsivas porque te apareció un anuncio de algo que te interesa”.

Anuncios que según este experto serán más dirigidos esta temporada gracias a la inteligencia artificial, “digamos que te gusta el futbol, el soccer. Entonces ahora ves tu equipo favorito de aquí a Miami y dices: ‘oh mira, tiene esta jersey (pullover) en oferta’. Y entonces después te vas a hacer otra cosa y en el carrito de compra o en la página web te aparece el anuncio de esa jersey maravillosa con tus jugadores favoritos que te quieres comprar”.

Y aunque tenemos que cuidarnos de anuncios dirigidos, la inteligencia artificial también puede ayudarnos durante esta temporada a comparar precios.

“Uno puede decirle a los sistemas de que creen notificaciones por ejemplo, cuando un item (produco) baja de precio pues esa misma jersey que estamos hablando de soccer vemos que bajo baja de precios te manda un email, te manda una notificación de texto para que tú la puedas comprar a un precio más accesible”.

Según una encuesta de la empresa de análisis de mercado Leger, este año, aproximadamente uno de cada cinco compradores encuestados dijo que planea utilizar la inteligencia artificial para encontrar los mejores precios, comparar marcas y productos y generar ideas creativas para regalos.

