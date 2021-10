Conductor atropella a una niña cuando salía de su escuela en Cape Coral

Una niña fue atropellada por un vehículo cuando salía de su escuela en Cape Coral, un incidente que causa preocupación entre los residentes de la localidad por la inseguridad vial en zonas escolares.

El accidente ocurrió en una intersección de la avenida 20 del suroeste de Cape Coral que está justo al lado de dos escuelas, una primaria y otra intermedia, por lo que el flujo de estudiantes que caminan por esas calles es constante. De allí la preocupación de los vecinos de la comunidad que dicen que los vehículos pasan por esa área a toda velocidad.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

La pequeña de ocho años recién culminaba su jornada escolar y se disponía a montar su bicicleta para atravesar el cruce de peatones, cuando un auto Mustang de color negro la impactó.

“Vi que estaba consciente, lo que es bueno, pero su tobillo estaba bastante hinchado”, recuerda el padre de la niña atropellada, quien fue transportada al hospital, afortunadamente con lesiones menores.

El conductor que la atropelló recibió dos citaciones, primero por no detenerse en el paso de peatones y además por conducir con la licencia suspendida. “Yo solo frene, no quería lastimarla realmente”, dijo el conductor, quien asegura que cuando vio a la niña era muy tarde para detener el vehículo. Incluso cuando afirma que conducía a unas 15 millas por hora, que es lo indicado para zonas escolares, pero algunos residentes del área dicen que en esta zona muchos no respetan los límites de velocidad.

Shereen Hartwig, es un vecino de Cape Coral, advierte:“Creo que deben disminuir la velocidad como este carro que va aquí, no prestan atención a los peatones, no prestan atención a los niños ni a las personas en el cruce peatonal y lo veo todo el tiempo”.

El departamento de policía de Cape Coral asegura que constantemente patrulla la zona en tanto instan a los conductores a respetar los límites de velocidad en áreas escolares.