Condado Lee tuvo fallas de internet en el inicio de las clases virtuales

En el condado Lee, en la costa oeste de Florida, también hubo fallas de internet en las clases virtuales, pero no relacionadas con ciberataques sino con problemas en la conexión. El distrito asegura que la falla ha sido solventada y que continúan trabajando para fortalecer la conexión.

Y en cuanto a la seguridad de su sistema informático, señalan que cuentan con una plataforma altamente efectiva contra hackeos y ciberataques, por lo que están seguros los más de 38 mil estudiantes del condado que escogieron la opción de clases por internet, aunque muchos de ellos experimentaron múltiples problemas con la velocidad de conexión.

Irma Lancaster, directora de Comunicaciones del distrito escolar del condado Lee, asegura que “una de las compañías que proveen el sistema de internet tuvieron problemas, no relacionado con nuestro sistema, simplemente fue coincidencia que resultó el primer día de clases”.

El cyber ataque que -según autoridades- sufrió el sistema del distrito escolar de Miami-Dade ha encendido las alarmas aunque Lee dice tener una plataforma blindada.

“Tenemos muchos filtros de seguridad que han sido incorporados y hemos agregado más por la situación en la que estamos, la oportunidad para que eso suceda es muy poca, casi que nada”, dijo Lancaster.

Pero las clases virtuales trajeron otros desafíos. En una escuela de Cape Coral presuntamente una cuenta desconocida entró a una clase online y profirió insultos raciales. El distrito investiga lo sucedido.

“Nuestro código de conducta en las escuelas es el mismo cuando están en clases de sesiones en la computadora, no cambia. Si el estudiante se porta mal, no pone atención, ofende a una persona, quizás entra y da un mensaje que no es apropiado, será investigado y será disciplinado apropiadamente como si estuviese en persona”, alertó la directora de Comunicaciones del distrito escolar del condado Lee.

Las autoridades han dicho que esta semana servirá para que los padres y estudiantes se adapten al modelo de aprendizaje por internet y puedan manejar con facilidad las clases virtuales.