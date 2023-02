Comunidad ayuda a ancianos que quedan desamparados

Ángel Correa, un desamparado a los 85 años, agradece a la comunidad la solidaridad que les ha brindado la comunidad desde que se dio a conocer la historia de él y a otros dos desamparados que estaban, a su avanzada edad durmiendo en la calle, luego de que fueron echados del apartamento en que vivían.

"Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Estoy emocionado…”, dice.

No puede contener sus emociones cuando ve que televidentes de Telemundo 51 han donado más de mil dólares desde que ayer vieron su historia.

Ángel con 85 años y su amigo con 78 y cáncer en los pulmones se quedaron viviendo en la calle cuando el dueño del sitio donde pagaban les dijo que se tenían que ir, y no encontraron un alquiler que pudieran pagar.

Agustín Balboa, desamparado a los 78 años, dice: “Muy agradecido con lo que puedan, se lo vamos a agradecer”.

Hoy nos reencontramos con Ángel en el patio de Camillus House, donde hoy cumple 6 días viviendo, pero no pierde las esperanzas de encontrar un lugar que él y su amigo puedan alquilar.

Dice que de los 914 que cobra de retiro quiere pagar su renta: “soy un hombre que le gusta pagar siempre lo he hecho”.

Ángel llegó a Estados Unidos en 1968.

“Me iba bien gracias a Dios, he trabado como un mulo y hasta ahora me retiré no pensé nunca estar así”.

Hoy conversamos con Hilda Fernández, la directora de Camillus House que nos explicó que hay muchos ancianos como ellos.

"Aquí 70 personas, pero además de eso, otras 270 personas a personas de ya en la tercera edad…”

Agustín asegura que “nos están haciendo el proceso para conseguirnos ya un apartamento”.

Pero la directora nos explica que no son los únicos. “Aquí tengo un hermano y una hermana de más de 80 años, y ya tienen la asistencia aprobada, pero no encuentran apartamentos por el máximo que puede pagar el gobierno federal”.

Por ejemplo, el máximo de ayuda que el gobierno federal puede darle a una persona para pagar el alquiler de un cuarto es de mil 546 dólares al mes y mil 923 por dos cuartos.

Agustín dice: “no sé el tiempo que demore nosotros vamos a esperar. Estoy mejorcito, yo tengo una esperanza siempre”.

Quienes quieran donar dinero para ayudar a estos ancianos desamparados puede entrar AQUI.