Compañías de seguro monitorean tu propiedad desde el aire: ¿Qué buscan?

Las compañías de seguros están utilizando nuevas formas de monitorear tu propiedad, a menudo sin que lo sepas, y en ocasiones, no renovando tu póliza como resultado. Están observando desde drones, aviones e incluso satélites.

Desde drones hasta aviones y satélites, tu compañía de seguros puede estar vigilando desde arriba.

Jeremy Solterbeck quedó atónito después de recibir un aviso de que SafeCo Insurance, su aseguradora durante más de una década, no iba a renovar su póliza. "No podía creer que tomaran esta decisión basándose en una pequeña imagen de un dron, decidiendo que ya no valíamos la pena asegurar", comentó Solterbeck.

Cuando pidió una explicación, le enviaron una imagen borrosa. "Están tratando de mostrar que la presencia de suciedad indica que el agua se ha acumulado y secado", explicó Solterbeck.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Y no está solo. Los defensores del consumidor dicen que en todo el país, las compañías de seguros están dejando de asegurar a algunos clientes basándose principalmente en fotografías aéreas.

En Virginia, Elizabeth Davis recibió una foto en la que su compañía de seguros afirmaba que se veía "decoloración y rayas" en su techo. "Me quedé pasmada", dijo Davis. "Tuve un ataque de pánico".

Sus opciones eran reparar el daño o reemplazar todo el techo, por lo que decidió cambiar de aseguradora. "A veces, es necesario verificar los hechos para asegurarse de que la suscripción sea correcta", añadió Davis.

Sean Kevelighan, del Instituto de Información de Seguros, dice que las aseguradoras también buscan problemas como trampolines no declarados, escombros excesivos en el patio y árboles que sobresalen, lo cual puede aumentar el riesgo de pérdida. "Ciertamente, las aseguradoras están utilizando tecnología e innovación para asegurarse de tener todas las variables posibles para suscribir mejor", afirmó Kevelighan.

EagleView es una de las empresas que proporcionan imágenes aéreas a la industria de seguros, pero dicen que sus drones solo se utilizan para verificar daños rápidamente cuando alguien presenta una reclamación. El CEO Piers Dormeyer asegura que la tecnología beneficia tanto al consumidor como a la aseguradora. "Estas imágenes, ya sea que provengan de un avión o de un dron, son parte de la decisión de potencialmente cancelar a un cliente, aumentar sus pólizas o incluso reducirlas", explicó Dormeyer.

Los defensores del consumidor recomiendan que, si recibes uno de estos avisos de no renovación, contactes a la compañía de seguros, pidas copias de las imágenes y tiempo para corregir cualquier problema identificado.

"Yo no conozco a nadie que no tenga suciedad en su techo", dijo Jeremy Solterbeck, quien decidió luchar pagando $500 por una inspección independiente de su techo. Según él, SafeCo revirtió su decisión desde entonces, aunque la compañía no ha respondido a nuestras múltiples solicitudes de comentario sobre su uso de tecnología aérea.

Una nueva realidad está transformando la forma en que los propietarios son monitoreados desde el aire.