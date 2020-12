Cómo controlar la diabetes en tiempos de coronavirus

María León es como 34 millones de personas en los Estados Unidos: diabética, y cuando la pandemia comenzó batalló mucho para encontrar la atención médica que necesitaba.

“Que no era muy importante y le dije: ¿Cómo no? si yo me siento mal, me siento mareada, y pues más se me subió el azúcar del coraje”.

Controlar la diabetes, para muchas personas es un reto, sobre todo cuando a esto se le suma el coronavirus.

Octavio Blanco, Portavoz de Consumer Reports, dice:

“Hay estudios que muestran que las personas que contraen covid-19 y cuyo nivel de azúcar en la sangre está elevado, tienen una mayor probabilidad de tener complicaciones graves, incluso la muerte”.

Si tienes dificultad para sobrellevar tu diabetes durante la pandemia, estos consejos podrían ayudarte.

Primero, establece entregas regulares a tu domicilio de las medicinas y otros artículos médicos que necesites, incluyendo la insulina. Eso evitará que tengas que salir a la farmacia. Los CDC recomiendan tener un suministro para al menos 30 días. Considera hacer lo mismo con tu despensa, así recibirás alimentos frescos en la puerta de tu casa. También, asegúrate de estar al día con tus citas médicas.

“Los expertos en salud están enfatizando la importancia de continuar recibiendo el cuidado médico que necesitas, y varios proveedores de salud han implementado rigurosas medidas de seguridad para prevenir la propagación del Covid-19”, dice Blanco.

Las consultas médicas por videoconferencia también pueden ser una buena opción si prefieres no ir en persona. Y recuerda mantente activo.

“Tómate ese tiempo para ti misma, para hacer ejercicio, para hacer meditación, para coger tus alimentos adecuados que debes tomar, para controlar la diabetes”.

En una encuesta de CR realizada a cerca de 3 mil personas que tienen diabetes, prediabetes o viven con alguien que la tiene, alrededor de 1 de cada 5 personas dijeron que tienen dificultad para pagar los artículos y los medicamentos para la diabetes que necesitan, incluyendo la insulina. Para recibir ayuda y recursos visita la página insulin help.org de la Asociación Americana de Diabetes.