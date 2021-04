Comisionado de Miami acusa a Alex Díaz de la Portilla de apoyar lugares que venden alcohol ilegal en su distrito

El comisionado de Miami Joe Carollo acusa al comisionado Alex Díaz de la Portilla de apoyar establecimientos de venta de alcohol ilegal en su distrito después de que inspectores de código encontraron a Díaz de la Portilla en un negocio que fueron a inspeccionar.

Luego del incidente Díaz de la Portilla responde contra estas acusaciones, asegurando que se trata de una vendetta política, al tiempo que reconoce que estaba a principios de abril en un negocio nuevo que funcionaba como club nocturno unos minutos después del toque de queda, pero alega que todo lo demás que ha rodeado este hecho es fabricación del comisionado Carollo.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Las cámaras corporales de agentes de la policía de Miami captaron al comisionado Alex Díaz de la Portilla hablando con inspectores de código que inspeccionaban un negocio que es almacén de día y club nocturno de noche, todo pasaba después del toque de queda en abril.

"Yo estuve allí hasta las 12:05 de la noche, cinco minutos después del toque de queda, eso nada que ver porque allí no había ningún tipo de actividad ilegal", dice Díaz de la Portilla, quien asegura que fue invitado para ver los negocios nuevos que intentan invertir en Allapattah.

En cuanto a la polémica sobre la venta ilegal de alcohol y otras acusaciones nos dice que todo "es una vendetta política del Señor Carollo. El Señor Carollo es conocido por desviar la atención del problema que tiene él".

Confirmamos que el club donde se encontraba Díaz de la Portilla tenía una licencia para vender alcohol y un permiso de negocios del condado. Aquella noche fueron multados por la falta de otros permisos que exige la ciudad.

Díaz de la Portilla apunta a negocios en la Pequeña Habana, distrito que representa Joe Carollo. "En el distrito de él, más de una docena de barras ilegales donde hay prostitución, venta de drogas, venta de alcohol para menores y hasta juego ilegal entonces para desviar la atención a eso la tiene cogida conmigo ahora".

Hoy también hablamos con Carollo, el comisionado de Miami dice: "yo no tengo nada que ver con eso, fue él el que fue encontrado en la situación que han reportado ustedes".

Y sobre la lista de establecimientos donde Díaz de la Portilla afirma que hay actividad ilegal y el comisionado, según él, hace la vista gorda. "No te puedo decir que no puede haber algún bar escondido que pudiera haber actividad ilícita (pero) que me lo diga para mandar a la Policía".

Pero Carollo y Díaz de la Portilla no siempre fueron enemigos políticos. En momento de elecciones eran fuertes aliados, ante la pregunta de que pasó entre ellos, Díaz de la Portilla responde: "Yo creo que le hice un poco de sombra, se volvió envidia no se lo que le pasó pero básicamente el Sr Carollo quiere ser el centro de atención, siempre lo ha querido ser, y ahora no lo es".

Ante la misma pregunta Carollo responde: "Mira simplemente el Señor Díaz de la Portilla ha querido ir por un camino, mal por eso es que la comisión entera esta de un lado y el está del otro".

Portilla advierte que el comisionado Carollo tiene un historial de 37 años de escándalos de atacar a las personas. Mientras que Carollo se defiende diciendo que "si el quiere hacer las cosas a su manera en una forma oscura allá él".

A pesar de las tensiones entre ellos, la reunión de la comisión de este jueves se realizó sin mayores conflictos, mientras sigue la batalla en torno a los centros nocturnos.

Mientras que durante la reunión pasada la Comisión aprobó una propuesta de Carollo para fortalecer las inspecciones de las ventas ilegales de alcohol esta tarde Díaz de la Portilla va a presentar su propia resolución contra bares donde presuntamente hay prostitución y juego ilegal.