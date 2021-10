Comisión de Miami discute la situación de los desamparados

La comisión de Miami hoy discutió la situación de los desamparados en los espacios públicos de la ciudad. Entre las propuestas, una que les ofrece a residentes la oportunidad de ayudar a un desamparado y adoptarlo, y otra resolución que prohíbe a los desamparados acampar en propiedad pública, de lo contrario podrían ser arrestados.

Activistas y defensores de los desamparados dicen que lo que ellos necesitan es apoyo de la comunidad y no terminar en la cárcel, y en estos momentos los comisionados están analizando esta situación, hablando de opciones para estas personas.

Decenas de activistas llegaron a la comisión de Miami para pronunciarse sobre una ordenanza de la ciudad que prohíbe a los desamparados acampar en propiedad pública. Unos a favor, y otros en contra.

Y es que la orden le otorga a la policía la autoridad para arrestar a los que habitan en la vía pública, siempre y cuando se les pueda ofrecer un lugar donde dormir.

Otra propuesta en la agenda hoy, presentada por el comisionado Joe Carollo, es la del programa “adopt a homeless”, que le ofrece a los residentes de Miami la oportunidad de adoptar a una persona desamparada y proveerles techo y comida.

“Ya que han venido aquí exigiendo, entonces yo pensé que muchos de ellos van a querer llevarse uno de estos desamparados para su casa y ayudarlos, pero ni uno ha venido al secretario de la ciudad a dar su nombre a decir yo estoy dispuesto hacerlo”.

Por su parte Ken Russell, el vicepresidente de la comisión, cree que la solución podría encontrarse de otra manera.

“En realidad la solución a personas sintecho, son más techos más casas, viviendas asequibles, es la solución y tenemos la tierra, el dinero, y las compañías q queremos ayudar podemos trabajar juntos”.

Aun no hay votación, y en la comisión hace momentos se presentó un video donde se escucha a los desamparados decir que no están interesados en ir a un albergue, y la mayoría no son de Miami.