Comida como cura: Alimentación basada en plantas

Si estás buscando cambiar tu alimentación a una que incorpore más frutas, verduras y legumbres, no estás solo. Según un estudio que analizó las búsquedas de Google, el número de estadounidenses que sigue una dieta basada en plantas ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas.

Entre los que siguen una dieta basada en plantas hay quienes comen comida procesada vegana porque es menos dañina para el medio ambiente pero no necesariamente buena para las personas.

Confundida, recientemente durante un encuentro virtual con la doctora Adriana Cortes una televidente preguntó ¿qué debe comer para prevenir enfermedades?, pues considera que no nos han enseñado a comer.

La Doctora Adriana Cortés, especialista en medicina de estilo de vida, explica que “el único criterio que ustedes tienen que tener en cuenta es hacerse esta pregunta: ¿Esto creció de la tierra? Si creció de la tierra como una planta, está perfecto. Si no creció de la tierra, ahí empezamos a tener problemas porque eso no respeta la integridad bioquímica del cuerpo".

"Y además tiene una gran cantidad de nutrientes en exceso que nos hacen daño. Y la segunda parte, sin procesar, así como ustedes están viendo ... donde el hombre no haya metido sus manos mágicas. Entonces que no haya metido esto en una industria en un procesamiento. Donde no le quite lo bueno ni le coloque lo malo”, aclara la doctora Adriana Cortés.

Recientemente en el segundo documental de Comida Como Cura, hablamos con expertos acerca de cómo seguir una dieta basada en plantas. Ellos nos muestran lo que debemos incluir en nuestros platos para tener una alimentación balanceada.