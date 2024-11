“Cometí un error”: se entrega el sospechoso de intento de abuso sexual en Miami Springs

Bajo custodia el sospechoso de intento de abuso sexual en una tienda de Miami Springs que quedó captado en cámara el pasado 11 de noviembre.

“Me entregué porque quise hacer lo correcto. Cometí un error y esto es lo mejor que puedo hacer”.

Aparentemente arrepentido, Tyrone Armbrister, salía esposado del departamento de policía de Miami Springs en la noche de este domingo, luego se acudir allí para entregarse tras un intento de asalto sexual que quedó captado en cámara.

“Yo le dije: no me hagas nada. Te lo suplico, llorando, gritando, en pánico”, había contado Ahilin Campos.

Según la policía, el pasado 11 de noviembre, cerca de las 11:30 de la noche, el hombre agredió a la empleada de una Smokeshop en la calle canal Miami Springs. La empleada no tuvo más opción que defenderse con lo primero que encontró.

“Un destupidor de baño y empecé a darle con el destupidor por la cabeza, por el cuerpo, por el tronco”, recordó Campos.

Según la policía, antes del ataque el hombre llegó a la tienda amigablemente, compró dos productos y se fue. 20 minutos después regresó.

“Ofrezco mis disculpas más sinceras y espero que ella esté bien, y me entregué porque debía asumir la responsabilidad”, dijo a las cámaras Armbrister.

Ahilin decidió contar su historia para que pudieran encontrar al hombre y crear conciencia de sobre estos incidentes.

“Y si alguna niña ha pasado por lo mismo, o él le ha hecho algo a alguna niña, yo les pido, por favor, que hablen, que digan lo que sucedió, que no tengan pena, que no es nada por lo que sentirse mal; al contrario, tú eres víctima y no tienes la culpa”, dijo Campos.

“Cometí un error porque probablemente bebí mucho y creo que alguien puso alguna droga en mi trago sin que me diera cuenta”, dijo el hombre que ahora está en la cárcel TGK de Miami-Dade.

Al momento de entregarse, Tyron Armbrsiter se había cortado el pelo para modificar su apariencia en comparación con el día del incidente. Según dijo a las autoridades pretendía salir del área de Miami; pero cambió de opinión cuando un amigo le mostró el video del incidente presentado aquí en televisión.

“Desgraciados como esa persona no deben estar afuera. Deben estar metidos presos, tras una reja, como los animales que son, la verdad”, dijo la mujer.