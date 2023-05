Comerciantes locales afectados tras cierre de puente de Miami

Los retrasos en la reparación del histórico puente de la 17 avenida al noroeste de Miami, genera cuantiosas pérdidas a los pequeños empresarios del área, que dicen sus clientes y ventas se han reducidos.

“La nevera nos quedó llena de arreglos de flores, fue una pérdida. Antes nos quedaba vacía”, dijo Nelson Mendoza, quien cuenta con mucha frustración las pérdidas que tuvo este fin de semana en su floristería, debido a que las reparaciones del histórico puente en la avenida 17 se han extendido.

“Realmente la flor quedó prácticamente un 60% arreglado en base, que incluyó gastos de diseñadores, empleados, y lo que hemos tenido desde el 13 de agosto las ventas han mermado y muchas pérdidas”, precisa Mendoza.

En la misma situación se encuentran decena de pequeños empresarios del área localizada entre la 14 y la 20 calle del noroeste. Algunos como Griselda Matamoros, dueña de Fritanga Suyén, quien lleva 25 años vendiendo comida nicaragüense en la zona, asegura que ha perdido a gran parte de su clientela por el cierre del puente.

“Demasiado bajas las ventas, no pasa nadie, no hay carros los clientes se me han perdido porque nadie puede cruzar para acá”, comenta Matamoros.

Todos dicen sentirse aislados, sin ayuda y a punto de perder sus negocios.

Omar Fotine, de la barbería “High Class”, asegura que “es muy duro muy duro, vamos para un año, la calle vacía los clientes no vienen es duro la situación no queremos perder el negocio”.

Por su parte, Ihosdany Alfonso, dueño de la ferretería Varadero, asegura que con “ese puente cerrado las ventas van para abajo". Por ello solo piden "que terminen el trabajo lo más antes y que cuando lo arreglen sea bueno, porque siempre se mantiene roto y cada vez que se rompe, lo cierran y nos quedamos sin los clientes”.

A través de un comunicado el Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade aseguró que “la seguridad es siempre la máxima prioridad para el Departamento de Transporte y Obras Públicas del condado de Miami-Dade y, como tal, el departamento ha determinado que es necesario extender el cierre del puente Bascule de la NW 17th Avenue sobre el río Miami para las reparaciones necesarias y críticas”.

Las autoridades dijeron que esperan que las reparaciones terminen a mediados del mes de junio.