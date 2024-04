Colombiana se convierte en la primera mujer hispana electa como comisionada de Pembroke Pines

En una histórica victoria, la ciudad de Pembroke Pines, con una población hispana que supera el 50%, ha elegido a su primera comisionada de origen hispano: la colombiana María Alejandra Rodríguez.

Rodríguez, de 28 años, arribó a Estados Unidos a los 6 años junto a su familia. Graduada en Ciencias Políticas de la Universidad de París, ahora forma parte del gobierno de una ciudad con cerca de 170,000 habitantes.

"Yo lloré. La verdad es que la noche que gané celebramos con una banda de vallenato. Vino a la casa y en ese momento me di cuenta lo importante que era ser hispana", expresó emocionada Rodríguez tras su triunfo electoral el pasado 19 de marzo.

La nueva comisionada reconoce que si bien su campaña no se centró en su origen hispano, pues buscaba servir a todos los residentes de Pembroke Pines, este aspecto fue fundamental para su familia y para quienes comparten su herencia cultural.

"No quería enfocarme mucho en eso durante la campaña, porque iba a servir a todos hispanos o no, pero en esa clase de celebración y darme cuenta lo importante que eso era para mi familia, para las personas que se parecen a mí me dio tanta felicidad", relató Rodríguez.

Esta joven política llega al gobierno municipal con una agenda enfocada en problemas clave como el tráfico, el reciclaje y la seguridad pública. Pero quizás su mayor fortaleza sea ser bilingüe y poder comunicarse directamente con la creciente comunidad hispana de la ciudad.

"Si tienes personas a las que les puedes hablar en español o en tu lenguaje materno, es una relación completamente diferente y creo que nos acerca a nuestro gobierno", afirmó Rodríguez.

La voz y el voto de la comisionada Rodríguez se harán sentir a partir de mañana, cuando la Comisión deba decidir si llena la vacante dejada por el alcalde o si colocan a un sustituto temporal.