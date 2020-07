Chofer pide ayuda para renovar su licencia de conducir en tiempos de COVID-19

Si se te venció o se te va a vencer la licencia de conducir pronto, presta atención. El departamento de vehículos motorizados de la Florida aún está atendiendo solamente por citas que otorgan por internet.

Una conductora de Uber dice que pasó más de un mes tratando de obtener una cita para renovar su licencia, pero cuando no la conseguía, contactó al equipo de Telemundo 51 Responde.

Nayeska Flores se gana la vida como chofer de Uber, pero durante la pandemia, se le venció la licencia de conducir y las oficinas de vehículos motorizados estaban cerradas. “Sin embargo la compañía de Uber me permitió trabajar hasta junio que abrieron las oficinas de tránsito para renovar mi licencia”, dice Flores. Pero debido a las restricciones impuestas por el coronavirus, esas oficinas sólo están atendiendo por citas que dan en línea. “Me ha sido imposible obtener una cita. Me acerqué a la oficina y pude obtener un permiso temporal”, cuenta Flores.

Esos permisos temporales, les permiten a los conductores seguir manejando hasta que logren concretar una cita. Pueden obtener uno entrando a la página http://www3.flhsmv.gov/DDL/CQS/

Pero Nayeska dice que, en su caso, eso no fue suficiente. “Uber me pasó un correo que yo ya no puedo seguir trabajando a partir del 24 de este mes si yo no envío el plástico”, dice Flores. Nuestro equipo verificó que en su página web, Uber coloca como uno de sus requisitos mínimos tener una licencia de conducir estadounidense valida.

Sin saber qué más hacer, Nayeska contactó al equipo de Telemundo 51 Responde. Nosotros nos comunicamos con el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de la Florida (FLHSMV) que nos ha dicho: “Reconocemos que este es un momento difícil para todos, y apreciamos la paciencia que el público ha demostrado mientras seguimos trabajando para aumentar la comodidad de los clientes, al tiempo que priorizamos la salud y la seguridad de los floridanos y de nuestros empleados”.

Días después, Nayeska nos contactó sumamente alegre diciendo que “luego de haberme comunicado con el equipo de Telemundo, me llamaron para hacer la renovación de mi licencia de conducir y ya puedo continuar trabajando. Muy agradecida con todo el equipo de Telemundo por esta gestión, no tengo palabras para agradecerles”.